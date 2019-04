Zelenski gana presidencia de Ucrania en comicios democráticos, pero con escaso debate

Ucrania demostró su compromiso con la democracia en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo, declararon este lunes los observadores internacionales, que criticaron sin embargo la escasez de debates durante la campaña electoral.

La intensidad de las acusaciones y la acritud entre los candidatos tampoco ayudó a los votantes a tomar decisiones informadas y a “una discusión genuina” sobre los problemas que afectan al pueblo ucraniano, destacó en una rueda de prensa el coordinador de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), George Tsereteli.



El actor Vladímir Zelenski ganó el domingo las elecciones presidenciales con el 73,22 % de los votos, frente al actual presidente, Petró Poroshenko, que únicamente consiguió el respaldo del 24,46 % de los ucranianos, según el 99,78 % de los sufragios escrutados.



Tsereteli dijo sobre el ganador que “ha llegado la hora de que Zelenski ejerza como un presidente de verdad,” en alusión a su papel en la ficción como presidente del país en la serie televisiva “Servidor del pueblo”.



La OSCE desplegó a más de 700 monitores internacionales para observar la jornada electoral. Los observadores valoraron la reacción de Poroshenko por aceptar con deportividad los resultados y admitir su derrota inmediatamente tras conocerse los resultados a pie de urna.



Las organizaciones internacionales insistieron en la necesidad de seguir el camino de las reformas para abordar las cuestiones candentes en el país: la corrupción y la maltrecha economía.

El presidente Donald Trump felicitó a Zelenski por su victoria en "un importante momento" en la historia del país, informó la Casa Blanca.



"El presidente le deseó éxitos y calificó las elecciones como un importante momento en la historia de Ucrania, remarcando la manera pacífica y democrática en la que se llevó a cabo el proceso electoral", afirmó el comunicado de la Casa Blanca, que indicó que la llamada se produjo este domingo.



Asimismo, en la conversación Trump "subrayó el apoyo inquebrantable de EE.UU. por la soberanía e integridad territorial de Ucrania - dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente".

Por último, expresó su "compromiso para trabajar con el presidente electo Zelenski y el pueblo ucraniano para implementar las reformas que fortalezcan la democracia, aumenten la prosperidad y erradiquen la corrupción".



“Las expectativas son muy grandes y el reto es enorme. Esperamos que Zelenski esté a la altura y lleve a cabo las demandas de cambio exigidas por los ucranianos,” dijo la jefa de la delegación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Angela Smith.



El vicepresidente ejecutivo del Instituto de Paz de Estados Unidos (USIP) no dudó en calificar la jornada electoral de “un tercer Maidán democrático”, una verdadera revolución en las urnas.



“Ayer se trataba de elecciones y diferencias. Mañana se tratará de unificar y gobernar. Ucrania es un modelo para el este y el oeste,” opinó William Taylor, también exembajador de EEUU en Kiev.



“Ya quisieran otros países europeos tener estos niveles de participación y compromiso democrático,” comentó al respecto Rebecca Harms, jefa de la delegación del Parlamento Europeo. La participación en las elecciones fue del 61,37 %.



Los observadores lamentaron, no obstante, que muchos ucranianos no pudieran votar en el este del país, donde hay desde hace cinco años un conflicto armado entre el Ejército ucraniano y separatistas prorrusos, y mencionaron la existencia de “corrosivos ciberataques y campañas de desinformación” como armas empleadas presuntamente por Rusia para desestabilizar el país vecino.

