Boncó Quiñongo triunfa en Viña del Mar (Video)

La 31 edición de los Premios Lo Nuestro celebrados este jueves en Miami se convirtió en una gala de homenajes y reivindicaciones, y en la que Ozuna se alzó como el ganador de la noche al llevarse nueve galardones.

El puertorriqueño se alzó, entre otros, con el premio a mejor artista masculino urbano, mientras que la dominicana Natti Natasha,

que partía como favorita al acumular nueve nominaciones, finalmente

se llevó cuatro, entre ellos el de canción tropical del año por "Quien Sabe".



A su vez, el colombiano J Balvin certificó el buen momento profesional que vive cuando subió al escenario del American Airlines Arena de Miami para recoger uno de los premios importantes de la noche, el de artista del año, en estos galardones de votación popular que concede la cadena hispana Univisión.

Los televidentes convirtieron a "Me niego", de Reik, Ozuna y Wisin, en la canción más premiada de la noche al recibir los de sencillo del año, colaboración del año, canción del año pop/rock y colaboración del año pop/rock.



En una gala en la que no escasearon los mensajes de calado social, Ozuna dedicó sus premios a Puerto Rico y a Venezuela, país que se convirtió en el centro de muchos mensajes reivindicativos, mientras que Fher, cantante de la agrupación mexicana Maná, exhibió una camiseta en la que se leía "Todos somos Dreamers".



"La industria de la música es muy difícil", dijo a su turno Naatti Natasha al recoger uno de los premios que fueron a parar a sus manos, incluido el de colaboración tropical del año por la canción "Justicia", junto a Silvestre Dangond.



"Le doy las gracias a los que me han ayudado a triunfar y me han dejado ser yo", agregó la dominicana, que para esta noche apeló a vestidos de pronunciados escotes, mientras que el colombiano Dangond pidió a los padres supervisar el uso de las redes sociales que hacen sus hijos.



En esta gala de tributos y homenajes el puertorriqueño Daddy Yankee, repasó varios de sus éxitos durante una actuación por los quince años del lanzamiento del icónico álbum "Barrio Fino", en la que estuvo acompañado por Yandel, Zion y Lennox, J Balvin, De La Ghetto y Ozuna.



"Pueden ser agente de cambio positivo, en su barrio, en su comunidad", dijo el reguetonero sobre el escenario al recibir el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria de manos del colombiano J Balvin, para luego dirigirse a los venezolanos: "Pronto van a recuperar su libertad".

Balvin aprovechó el momento para expresar su admiración a Yankee, quien además interpretó su más reciente éxito "Con calma". "Siempre esperamos a que alguien se muera para decirle lo que lo queremos. Yo quiero decir que no habría J Balvin sin Daddy Yankee", señaló el cantante colombiano de música urbana.



Otro momento emotivo lo protagonizó el brasileño Roberto Carlos, quien recibió el premio a la excelencia e interpretó varios de sus temas populares con apoyo de Alejandro Sanz, Joss Favela y el grupo Reik.



Otro de los homenajeados de la noche fue el grupo Intocable, que recibió el otro Premio Lo Nuestro a la Trayectoria de la edición 2019 por sus 25 años de aportes a la música latina.



El programa de actuaciones lo abrió Marc Anthony, quien cantó su nuevo sencillo, "Tu vida en la mía", su primera canción a ritmo de salsa en cinco años y que puso al público de pie casi de inmediato.

Luego, Natti Natasha cantó con Thalía "No me acuerdo", que interpretaron a ritmo de dance acompañadas de la argentina Lali Esposito.



La estrella dominicana, la que más subió en la noche a cantar, compartió el escenario con Silvestre Dangond para interpretar "Justicia" y estrenó en televisión su éxito "Pa mala yo".



Presentaron en televisión su nuevos sencillos entre otros Alejandro Sanz, con "Back in the City"; Anuel AA, con "Hipócrita"; Cristian Nodal, con "Nada nuevo"; J Balvin con "Reggaeton"; y Juanes, con "La Plata".



Una de las sorpresas de la noche la ofreció el número musical del productor musical Sergio George, que con la ayuda de Pepe Aguilar, Anitta, Farruko y Prince Royce, presentaron nuevas versiones de sus canciones "Prometiste", "Veneno", "Nadie", "Adicto" y "Stand by me", a ritmo de salsa.



Entre los premiados no faltaron algunos con antecedentes policiales como Anuel AA, galardonado como artista revelación del año y quien en 2018 terminó de pagar una condena de 30 meses. Karol G, Becky G, J Balvin, Calibre 50, Banda Sinaloense MS de Sergio Lizárraga y Cristian Nodal recibieron dos premios cada uno, mientras que T3R Elemento, Enrique Iglesias, Carlos Vives, CNCO y Maluma recibieron un Premio Lo Nuestro.



Muchos de los artistas presentes en esta gala partirán entre hoy y mañana a la ciudad colombiana de Cúcuta, donde este viernes se realizará el concierto Live Aid Venezuela para paliar la crisis humanitaria que padece el país latinoamericano.