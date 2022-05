Colombianos se alistan para elegir nuevo presidente

A pocos días de que se abran las urnas en Colombia, los candidatos presidenciales que lideran las encuestas advirtieron el lunes que un manto de duda pende sobre el registrador nacional, encargado de garantizar la legitimidad del proceso electoral del 29 de mayo.



"Tengo una desconfianza absoluta en el señor registrador nacional, su comportamiento. Lo que pasó en las elecciones del 13 de marzo deja mucho que desear", dijo Sergio Fajardo, candidato de centro, durante un debate presidencial organizado por el periódico El Tiempo y la Revista Semana.



Fajardo se refería a las elecciones legislativas en las que el registrador, Alexander Vega, admitió que hubo inconsistencias entre los resultados preliminares y los escrutinios debido a errores en el diligenciamiento de los formularios por parte de los jurados. La diferencia más notoria se dio en los 390.000 votos más para el Pacto Histórico, el movimiento político del candidato presidencial izquierdista Gustavo Petro.



Tras las inconsistencias en las elecciones legislativas, la Registraduría ha enfrentado cuestionamientos de varios sectores políticos. El 6 de mayo un tribunal negó suspender provisionalmente al registrador como lo pedía una acción popular, al no encontrar suficientes pruebas de las presuntas irregularidades en las elecciones, y definió que la procuraduría es la encargada de tomar una decisión en el caso.



Petro, que lidera las encuestas, advirtió en los últimos días durante su cierre de campaña que estaría por dársele "un golpe a las elecciones" al suspender al registrador, pero no mostró pruebas. El gobierno desmintió al candidato e indicó que las elecciones ya comenzaron en los consulados y embajadas en el extranjero y no se suspenderán.



En el debate, Petro aseguró que recibió la advertencia desde otra campaña presidencial, sin especificar cuál, y señaló que la procuraduría podría suspender al registrador.



"Estamos en una ruptura real del estado social de derecho", advirtió.

El candidato de derecha Federico Gutiérrez aseguró que las denuncias de Petro son un elemento "distractor" en medio de la recta final, pero sí le pidió a la Registraduría garantías durante las elecciones.



"Será muy importante la veeduría internacional y nacional... estamos en medio de un ambiente enrarecido en el cual muchas de esas dudas no se han resuelto a pocos días de la elección", aseguró.



De todas formas, Gutiérrez indicó que respetará los resultados de las elecciones y "jamás llamaría a la violencia". Fajardo, por su parte, coincidió en que no convocaría a sus votantes a las calles en un país que "con una pequeña chispa puede convertirse en una hecatombe".



Petro aseguró que con el antecedente de las elecciones legislativas, en caso de que se descubran presuntas irregularidades, llamarían a hacer un escrutinio en el que se "restablezca la verdad".



Las reglas electorales de Colombia indican que, en caso de que ningún candidato obtenga la mitad más uno de los votos totales, se convocará a una segunda vuelta presidencial con los dos aspirantes que obtengan más sufragios el 19 de junio.

La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos ya comenzó su monitoreo en Colombia y se espera que luego de los resultados publique un informe.