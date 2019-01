Colombia responsabiliza al ELN de nuevos ataques a policía

Las autoridades colombianas responsabilizaron el miércoles a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de dos nuevos ataques a puestos policiales, en los que un presunto atacante falleció y tres personas resultaron heridas.



Una semana después de un atentado contra una academia de policía que dejó 21 muertos y decenas más heridos, también atribuido al ELN, se registraron ataques con granadas y explosivos contra dos distintos puestos policiales de Colombia en los departamentos de Arauca, al este del país, y Antioquia, al noroeste, de acuerdo con autoridades policiales locales.



El coronel Giovanny Buitrago, comandante de la policía de Arauca, en la frontera con Venezuela, dijo a The Associated Press que dos personas que se movilizaban en una motocicleta lanzaron la noche del martes dos granadas a un puesto policial en la zona urbana de Saravena. Uno de los atacantes y otro resultó gravemente herido, cuando las autoridades los enfrentaron.



El oficial responsabilizó al ELN del ataque, en el cual también quedaron heridos dos civiles.



Además, en el departamento de Antioquia, desconocidos lanzaron un artefacto explosivo, al paso de un grupo de uniformados que se desplazaban en la zona urbana de Anorí, sin que se registraran víctimas o heridos.



El comandante de la Policía de Antioquia, coronel Carlos Mauricio Sierra Niño, dijo a la radio local Caracol que los autores de esta acción serian miembros del ELN.



El ELN no se ha atribuido ninguno de los atentados.



La semana pasada se registró un ataque en la escuela de formación de la Policía, en el sur de Bogotá, con un carro bomba con 80 kilogramos de explosivos que dejó 21 muertos, entre ellos 20 cadetes, y más de 68 heridos.



El ELN inició conversaciones de paz con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos en 2017, aunque ambas partes nunca pudieron acordar un alto al fuego.



Al asumir la presidencia en agosto, Iván Duque señaló que se daría un tiempo para evaluar las conversaciones, pero los continuos ataques del ELN en distintas partes de Colombia han dilatado la reanudación del diálogo. En este momento con los contactos y negociaciones están estancados.



El ELN nació en 1965 como un proyecto político inspirado en la revolución cubana y tiene en la actualidad en sus filas a unos 1.600 combatientes, según cifras oficiales.



Horas después, el Fiscal General, Nestor Martínez, dijo en rueda de prensa que la Interpol colocó una circular roja contra el jefe de la delegación que negocia un acuerdo de paz entre el gobierno y el ELN, Pablo Beltrán. El verdadero nombre de este último es Israel Ramírez Pineda y tiene 65 años. El documento se utiliza para solicitar la localización y detención de una persona buscada por las autoridades judiciales de un país determinado o por un tribunal internacional con miras a su extradición.



Martinez, señalo que el pasado viernes el presidente Iván Duque anunció la reactivación de las órdenes de captura de los jefes de la guerrilla del ELN luego de un atentado en Bogotá en el que murieron 20 cadetes y más de 68 personas resultaron heridas.