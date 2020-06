Colombia responde a acusaciones de Cuba

El Alto Comisionado para la Paz en Colombia, Miguel Ceballos, negó haberse reunido con el gobierno de Estados Unidos para incluir a Cuba en la lista negra sobre el terrorismo que publica anualmente el Departamento de Estado.

El funcionario respondió a un cuestionario durante un debate de control político ante la Comisión Segunda del Senado colombiano, a raíz de las acusaciones publicadas el lunes por la cancillería cubana.

Preguntado sobre si se había reunido con funcionarios de la Casa Blanca para discutir la inclusión de Cuba en la lista de países que no apoyan la lucha contra el terrorismo, Ceballos respondió:

"No me he reunido con funcionarios de la Casa Blanca para discutir la inclusión de Cuba en la lista de países que no apoyan la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, en el marco de las funciones del Alto Comisionado para la Paz, estoy facultado para sostener reuniones con representantes de los gobiernos, siempre bajo la articulación de la Cancillería colombiana".

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba pidió al Gobierno de Colombia que declare su posición oficial acerca de las razones que le atañen para la inclusión de Cuba en la lista negra.

Además demandó una respuesta de Bogotá sobre "cuál fue el papel y la postura de sus funcionarios en los intercambios previos realizados con los Estados Unidos al respecto".

En el mes de mayo el Departamento de Estado colocó a Cuba en la lista de países que no cooperan completamente con la lucha antiterrorista.

Al argumentar su decisión, Washington indicó que miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) viajaron a La Habana para celebrar conversaciones de paz con el gobierno colombiano en el 2017 y permanecieron en la isla hasta el 2019.

Amplió que La Habana, citando protocolos de negociación, se negó a extraditar a 10 líderes del ELN a pedido de Bogotá quienes vivían en Cuba, después de que el grupo asumió responsabilidad por el ataque contra una academia de la policía en la capital colombiana en enero del 2019, donde 22 personas murieron y más de 60 fueron heridas.

Tras la inclusión de Cuba en esta lista, el alto comisionado para la Paz dijo que la medida era "un espaldarazo del Gobierno de los Estados Unidos al Gobierno de Colombia y a la insistente solicitud de presidente Iván Duque Márquez y la Cancillería de ser entregadas estas personas a la justicia colombiana".