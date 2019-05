Colombia repatrió a cubano acusado de planear atentado en Bogotá

Migración Colombia expulsó del territorio nacional al ciudadano cubano, Raúl Gutiérrez Sánchez, quien se encontraba detenido en Colombia acusado de los delitos de concierto para delinquir y terrorismo.

La medida fue tomada de manera discrecional por la Regional Eje Cafetero de Migración Colombia, luego de que el ciudadano extranjero fuera puesto en libertad por el juez quinto penal de Bogotá, quien indicó que Gutiérrez Sánchez no podía ser condenado por su manera de pensar o lo que publicaba en sus redes sociales.

Raúl Gutiérrez Sánchez fue capturado en marzo del año pasado por, presuntamente, planear diferentes atentados en la ciudad de Bogotá, contra embajadas y personajes de la política nacional.

Según información de medios abiertos de comunicación, Gutiérrez Sánchez tenía nexos con miembros del Ejército del Estado Islámico (ISIS), con quienes chateaba permanentemente, y pertenecía, como él lo afirmó, a un grupo denominado Movimiento Justiciero 51 (MJ-51), el cual estaría integrado por exiliados cubanos en Miami.

Teniendo en cuenta esta información y atendiendo, además, que al momento de su detención, hace un poco más de un año, Raúl Gutiérrez Sánchez se encontra en permanencia irregular en el territorio nacional, fue que Migración Colombia decidió expulsar al ciudadano extranjero, regresándolo a su país y prohibiéndole el ingreso a Colombia por 10 años.

Según Christian Krüger Sarmiento, Director General de Migración Colombia, la decisión de expulsar al ciudadano cubano del país obedece al interés de la institución por buscar mantener la seguridad nacional y el orden social.

"El terrorismo no es un juego, es una amenaza global a la cual hacemos frente día a día. Las personas son libres de expresar en sus redes sociales lo que sienten, piensan o comparten en diferentes niveles. Sin embargo, su uso debe hacerse de manera responsable... Nosotros tomamos muy en serio la seguridad de nuestro país y no vamos a permitir que ciudadanos extranjeros afecten el orden y la tranquilidad social... Ya lo hemos dicho, los extranjeros son bienvenidos en Colombia, siempre que cumplan con nuestra normatividad y aquellos que no lo hagan, pueden tener la total seguridad de que entraremos a sancionar con el mayor rigor", afirmó Krüger Sarmiento.

Raúl Gutiérrez Sánchez salió de Colombia en compañía de dos custodios de la autoridad migratoria colombiana en un vuelo comercial con destino a La Habana - Cuba.