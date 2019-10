Colombia insiste en pedir a Cuba extradición de líderes de guerrilla del ELN

Colombia insistió el martes a Cuba para que extradite a tres comandantes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que permanecen en la isla,y dijo que La Habana debe decidir entre mantener una relación con un grupo considerado terrorista o con un Estado legítimo.

El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, dijo que Colombia reiteró su solicitud al gobierno cubano para que extradite a Pablo Beltrán, Aureliano Carbonell y Alirio Sepúlveda, después de que jueces emitieron órdenes de captura por delitos cometidos en el país sudamericano.

"La solicitud de extradición que hoy se hace por orden de un juez de la república y la insistencia del gobierno colombiano a través de la cancillería tiene aún más importancia, porque Cuba no puede desconocer una decisión de un juez colombiano", explicó Ceballos en una conferencia de prensa.

Cuba fue durante meses sede de las conversaciones de paz entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la guerrilla del ELN, para acabar por completo un viejo conflicto que ha dejado más de 260.000 muertos por lo que varios negociadores del grupo rebelde están en el país caribeño, pese a que el gobierno del mandatario Iván Duque suspendió el diálogo.



La posibilidad de restablecer la negociación quedó prácticamente sepultada en enero después de que el ELN lanzó un carro cargado con explosivos contra una academia policial en Bogotá, un ataque que dejó 22 cadetes muertos.



Ceballos también recordó que líderes de la guerrilla de las FARC, que se habían desmovilizado, anunciaron a finales de agosto su regreso a la lucha armada en Colombia por considerar que no se honró un acuerdo de paz y dijeron que se unirían con el ELN.



"Esa alianza no ha sido desmentida, no ha sido negada, por el comando central del ELN. Por tanto, proteger a aquellos que hacen parte de esa alianza, ahora en la isla, es un desafío a la paz", aseguró el comisionado para la paz.



No hubo ninguna reacción inmediata del Gobierno de Cuba ni del ELN, fundado por sacerdotes católicos radicales y actualmente conformado por unos 2.000 combatientes que mantienen una confrontación de más de medio siglo con las fuerzas del Estado.



El ELN es considerado una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea.