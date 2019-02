En vilo acuerdo de seguridad fronteriza

Mauricio Claver-Carone, el Asesor en Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental del presidente Donald Trump asegura que el hecho de que Nicolás Maduro siga aferrado al poder en Venezuela es cuestión de tiempo.

El político cubanoamericano explicó en entrevista exclusiva con el Grupo de Diarios América (GDA) que su país reconoce a Maduro como "un ciudadano más de Venezuela y no su presidente" y que en Venezuela ya comenzó una transición constitucional pacífica, con Juan Guidó como presidente interino, y “la pregunta ya no es si Maduro el acepta esta realidad o no, sino de cuánto tiempo demorará en aceptarlo”.

“El camino por el que vamos es irreversible. No hay un solo escenario en el que Maduro y los que se aferran en el poder puedan gobernar en Venezuela y puedan sobre vivir a la crisis económica y social que ellos mismos crearon y que ahora se acentúa por las sanciones de EE. UU. y la presión internacional de Europa y América Latina. El reconocimiento internacional de Guaidó sigue creciendo y eso también es irreversible. Lo mismo pasa con la opinión pública. Según las encuestas, el 85 por ciento de los venezolanos quiere que se vaya y eso no va a cambiar”, explicó.

El Asesor en Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental se mostró convencido de que la ayuda humanitaria llegará a los venezolanos de cualquier manera: “No voy a entrar en detalles. Lo que sí le digo es que va a entrar y se lo digo porque estamos avanzando por un camino que es irreversible. No solo Juan Guaidó tiene el apoyo en las calles sino que se están cerrando los espacios financieros a nivel internacional para este régimen. Cuando usted tiene a 30 personas bloqueando el ingreso de la comida y las medicinas que necesitan 30 millones, pues es una pelea perdida. Por eso digo que es cuestión de tiempo”.

El estratega de las relaciones de EEUU para Latinoamérica comentó que una de las soluciones es rodear a Venezuela con ayuda humanitaria, “una especie de cerco humanitario en el que estamos trabajando con Brasil, Colombia y el Caribe”.

Sobre la posible intervención militar que muchos manejan como una posibilidad luego que el presidente Trump mencionara que “todas las opciones estaban sobre la mesa”, el experto comentó:

“Eso es lo que ha dicho el Presidente (Trump) y la frase habla por sí sola. No ayuda entrar en situaciones hipotéticas. Esto es un ejercicio que hacemos con seriedad todos los días y estamos listos para responder ante cualquier circunstancia”.

"La apuesta es que todos acepten la transición pacífica y democrática que se ha presentado en Venezuela y eso incluye a los militares. Yo creo que las tropas ya tomaron esa decisión. Hay individuos que quisieran tomar esa decisión, pero se quieren asegurar de que su futuro y el de sus familias esté seguro. Hemos dejado claro, y eso lo dijo el asesor (de Seguridad Nacional, John) Bolton esta semana, que los militares que acepten la transición no serán perseguidos por EE. UU. Nuestro negocio no es la venganza, ni los estamos buscando para cobrar cuentas. Lo que queremos ver es una transición democrática para que el país vuelva a ser próspero".

Sobre los prejuicios de que el “fantasma del intervencionismo estadounidense en la región termine fortaleciendo a movimientos de extrema izquierda”, el estratega respondió:



“La posición de EE. UU. es la misma que la de la mayoría de países en la región y por eso no comparto esa presunción. Adicionalmente, la tendencia que se ve en la región es completamente opuesta. Los días del socialismo del siglo XXl están contados. El ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, que empujó Hugo Chávez) pende de un hilo. Y lo vimos en las elecciones recientes en El Salvador, donde la gente rechazó de manera categórica al candidato del (Frente) Farabundo Martí (para la Liberación Nacional). Lo que vemos es una tendencia regional de apoyo a la democracia, a la prosperidad, a los mercados libres. Es una alianza que está creciendo, de la que estamos orgullosos de pertenecer y que ahora quiere ver un cambio democrático en Venezuela”.

Sergio Gómez Maseri, corresponsal de EL TIEMPO, en Washington D.C, le preguntó sobre cuán cierta es la historia que circula desde el viernes sobre un avión que al parecer lleva varias semanas haciendo viajes entre Miami, Venezuela y Colombia y que, según Maduro, estaría transportando armas a lo que Claver-Carone esprondió :“EEUU. ni estimula, ni apoya este tipo de conducta por parte de particulares y no tenemos nada que ver con ello. Es más, le diría que a mí me parece que esto es 'fake news'. Típica estrategia de rusos o cubanos para desinformar. No hay evidencias de nada”.