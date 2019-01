Claver-Carone: No hay dudas del apoyo del régimen cubano al terrorismo

En entrevista con La W Radio, de Colombia, Mauricio Claver- Carone, director de Asuntos del Hemisferio Occidental el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se refirió en duros términos a la postura que ha tomado su país frente al apoyo que el régimen cubano ofrece al terrorismo que se practica en países como Venezuela y Colombia.

"¿Usted ha hablado del ELN, para Ud. no hay dudas de que Venezuela protege al ELN?", indagó el medio de prensa, a lo que Claver- Carone respondió: "Para los Estados Unidos no hay la menor duda que Nicolás Maduro y que algunos de los sectores de Maduro y los grupos que lo apoyan, de seguridad, etc., y grupos paramilitares también, con la ayuda del gobierno cubano, han auspiciado, apoyado y patrocinado al ELN. De eso no hay dudas".

Sobre la incertidumbre que ha generado en Colombia y algunos países vecinos la anotación que se pudo ver durante una rueda de prensa en la libreta de apuntes del asesor de Seguridad John Bolton, en la que se hace mención del envío de un grupo de militares al país, Claver señaló que posiblemente hace parte de alguna anotación en el marco de alguna conversación en materia de cooperación bilateral. Sin embargo, afirmó que prefería no referirse al tema.

Desde Venezuela, una periodista preguntó al funcionario qué pasaría si Nicolás Maduro se atrinchera, ¿cuál será el próximo paso de los Estados Unidos?

"Primeramente, el baño de sangre, que ya ha ocurrido no solamente ahora… más de cuarenta personas han sido asesinadas, han ocurrido actos de represión por grupos paramilitares desde que Nicolás Maduro ascendió el poder ilegítimamente. El único culpable es Nicolás maduro, los sectores que lo siguen y el apoyo que está recibiendo del gobierno cubano”.

La misma periodista preguntó si Colombia debería denunciar a Cuba como país que apoya el terrorismo, a lo que el funcionario respondió afirmativamente y agregó:

“No solamente Colombia, sino Estados Unidos y la comunidad internacional. Lo que ha hecho durante todos estos años el gobierno cubano en Venezuela -el apoyo logístico, de seguridad a los grupos paramilitares, a los Colectivos- que les ha brindado el gobierno cubano a Venezuela para aterrorizar a la población, en sí, es apoyo al terrorismo", recalcó.

"El apoyo indirecto que ha recibido el ELN, no solamente con los negociadores que estaban ahí en Cuba bajo el protocolo, sino los que han estado sin protocolo, incluyendo al jefe del ELN (Gabino), que ha estado en Cuba y ya lleva más de ocho meses -ya hay una alerta de la Interpol contra él- es, sin dudas, auspiciando el terrorismo y a grupos terroristas”, concluyó Claver- Carone.

(Redactado por Luis Felipe Rojas, a partir de una entrevista de W Radio)