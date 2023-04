Citan por segunda vez en la semana a madre cubana por publicaciones en redes sociales

La opositora cubana y hermana del ex preso político, Armando Sardiñas Figueredo, Yaima Sardiñas, denunció este viernes que fue citada por segunda vez en la semana por la Seguridad del Estado debido a sus publicaciones en redes sociales.



A través de un post de Facebook, la madre cubana aseguró que en esta oportunidad no asistiría a la citación por dos razones: la misma no cumplía con los requerimientos legales y debía cuidar de sus tres hijos, todos menores de edad.



Sardiñas resaltó que la citación no identificaba a la autoridad actuante y no tenía cuño. La madre añadió que sus hijas de 9 y 16 años se encuentran enfermas y, por ende, decidió cumplir con su “rol de madre”.



“Mi hija Alianna Bárbara de 9 años recién salida de una crisis de asma severa la cual estuvo ingresada en el hospital infantil de Guanajay y en observación, reposo en estos momentos” y “mi hija Keyla María de 16 años está con fiebre y con catarro desde hace 2 días”, escribió en el post.



Esta es la segunda citación que recibe la opositora esta semana. El 25 de abril, dos agentes de la policía política intentaron intimidarla durante un interrogatorio en la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Caimito, Artemisa.



“Cuando llegué allá, el oficial de la Seguridad del Estado me entró para la oficina y me preguntó ‘¿tú sabes por qué estás aquí? Le contesté que no porque en la citación no estaba puesto el motivo. Me dijo ‘por tus publicaciones y las de tu hermano'”, relató a Radio Televisión Martí en esa ocasión.



Sardiñas Figueredo fue expulsada de su centro laboral, el Combinado Deportivo de Caimito, poco tiempo después de las protestas del 11 de julio de 2021 debido a opiniones posteadas en Facebook a favor de su hermano, condenado por participar en las manifestaciones.



El hermano de la cubana, de 20 años, denunció en su perfil de Twitter que el acoso por parte de las autoridades se está volviendo constante y responsabilizó al Departamento de la Seguridad de Estado de La Habana y Artemisa/Caimito por la integridad de ambos.



“Los objetivos de estas citaciones son amenazarla y a través de ella hacerme llegar amenazas con volverme a meter preso y demás, la vida de mi familia corre peligro, todos somos consciente de todo lo que puede ser capaz el Departamento de la Seguridad de Estado”, tuitió el joven, quien salió a manifestar el 11 de julio de 2021, junto a miles de cubanos, pidiendo la libertad de la isla y cumplió 10 meses de trabajo correccional con internamiento en el centro CTEM de La Lima, Guanabacoa.