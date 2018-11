Citan nuevamente a juicio a opositor Tomás Núñez Magdariaga

Un nuevo juicio se celebrará este miércoles 28 de noviembre, a las 2:00 pm, contra el opositor Tomas Núñez Magdariaga en el tribunal de Palma Soriano, Santiago de Cuba, confirmó el opositor a Radio Martí.

Magdariaga, quien fue liberado el 15 de octubre bajo libertad inmediata, dijo que supo de la citación el viernes, a través de una llamada telefónica de un familiar.

"Me parece que es el mismo juicio en el que me echaron el año (...) Yo apelé y a mi no me dijeron nada, y ahora me viene ese papel, una citación nada más y ya. Tengo un papel que dice que es un nuevo juicio, el mismo número de causa", dijo Magdariaga.

El opositor sostuvo una prolongada huelga de hambre con la exigencia de que se revisara un proceso en el cual fue condenado a un año de privación de libertad bajo el cargo de amenaza. El testigo acusador, un informante de la policía política, afirmó en declaración jurada que el caso fue manipulado por la Seguridad del Estado.

Magdariaga mantuvo un ayuno de 62 días en protesta por su injusta condena hasta recibir la "libertad inmediata".

(Con reporte de Ivette Pacheco y archivo Radio y TV Martí)