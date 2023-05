Citan a Yeris Curbelo, el activista que informó sobre la represión en Caimanera

El activista Yeris Curbelo, quien diera a conocer los nombres de los detenidos durante la protesta del pasado sábado en Caimanera, Guantánamo, afirmó que está a la espera de represalias por parte de las autoridades cubanas.



Desde esa localidad, Curbelo, que fuera citado el lunes por la Seguridad del Estado, señaló que aún continúa la vigilancia policial en diferentes puntos del pueblo.



“Me presenté ayer (lunes) en la mañana y me dijeron que no, que me fuera, que no me iban a atender porque estaban reunidos los de la Seguridad, que más tarde me citaban”, declaró Curbelo.



El activista añadió que la policía política no lo “han molestado más” y tampoco ha recibido otra citación, lo cual, presume, pueda deberse “a que estén esperando a que bajen las aguas respecto a todo el impacto internacional que ha tenido la protesta en Caimanera”.

Según Curbelo, “ya ha sufrido varias encarcelaciones, varias prisiones por mis ideales, por mi activismo y, realmente, ‘ellos’ son pacientes, quizá no me molesten, pero quizá lo hagan dentro de uno, dos o tres días, en lo que las aguas se calmen”.



El también comunicador independiente apuntó que en la noche de lunes, 8 de mayo, aún estaban los "Boinas Negras en Caimanera y agentes de la Seguridad del Estado y miembros de las (Brigadas de) Respuesta Rápida, que han estado activos”, dijo.

Las fuerzas represivas, especificó el activista de Caimanera, están ubicadas en “puntos determinados: en el parque, en la esquina de la (estación de) policía, cerca de mi vivienda; o sea, en puntos determinados”, señaló, aclarando que Agentes de la Seguridad del Estado “han estado moviéndose de un lugar a otro en motos y en carros", concluyó Curbelo.

Cubalex, organización en el exilio que se ocupa de los derechos legales de los prisioneros políticos cubanos, denunció en Facebook la situación de Curbelo: "Policía política cita a Yeris Curbelo, reportero que entrevistó a las familias de los jóvenes detenidos en las protestas en #Caimanera. Gracias a Yeris tuvimos los testimonios de la represión y confirmamos la desaparición forzada. No lo dejemos solo".



Los cinco detenidos durante las protestas cívicas de Caimanera del 6 de mayo, cuya identidad fue dada a conocer a través de las redes sociales por el activista, son Felipe Correa Martínez y su hermano Luis Miguel Alarcón Martínez; los también hermanos Rodi y Daniel Álvarez González y Yandris Pelier Matos.



Según familiares de los manifestantes detenidos, éstos se encuentran “bajo investigación” con el propósito de ser encausados, aunque aún no se ha informado bajo qué cargos serían juzgados.

(Con reporte de Ivertte Pacheco para Radio Martí)