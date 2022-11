Citan a declarar y detienen a sobrevivientes de hundimiento de lancha en Bahía Honda

Sobrevivientes de la lancha hundida en Bahía Honda, Artemisa, al ser interceptada por una embarcación de tropas guardafronteras de Cuba, han sido citados por las autoridades, y algunos detenidos, según dijo a Radio Martí Héctor Manuel Meizoso González, familiar de tres de los fallecidos en el incidente.



Meizoso González precisó que el miércoles fueron citados los que se encontraban en Bahía Honda, sin embargo, su hermana, quien permanece en estos momentos en el Mariel, junto a él y su madre, fue citada para este jueves.



El joven precisó que, en horas de la mañana, una patrulla de esa unidad policial recogió a su hermana en la vivienda, y el oficial a cargo prometió a su madre que la devolverían al finalizar el indagatorio.



Según Héctor, Diana Meizoso, su hermana, no ha podido regresar a su vivienda en Bahía Honda, llena de los recuerdos de su hija Elizabeth, de 2 años de edad, quien murió durante el hundimiento de la lancha.



“Ella no se ahogó”, dijo en referencia a la menor fallecida. “A ella la mató el golpe que le dieron, porque yo, cuando la cambié en el funeral, porque fui yo quien tuvo el valor, porque nadie podía, y la cambié de ropa, yo vi todos los moretones que la niña tenía. Y tenía partida la cabeza, y yo no se lo he dicho a nadie”, confesó.

Meizoso señaló que entre los detenidos el miércoles en la unidad policial de Bahía Honda, se encuentran su medio hermano, Héctor Eduardo Meizoso, y Dilaidys Ramos, su esposa embarazada, quien le manifestó que serían llevados para Villa Marista, el cuartel general de la Seguridad del Estado, en La Habana.



Los agentes, apuntó, querían que los detenidos “hicieran un video diciendo las cosas que habían pasado”. Su hermana, Diana Meizoso, afirmó que “no iba a hacer video ninguno”, por temor a que sea luego manipulado por las autoridades y publicado en el noticiero de televisión contando otra versión de los hechos, no es la real.



Precisó Héctor que también fue citado un primo que iba en la lancha, quien reside en Pinar del Río, y que ha quedado afectado psicológicamente a causa de la tragedia. “No come, no quiere salir del cuarto”, dijo.



Las autoridades han informado que las citaciones forman parte de la investigación de los hechos, dijo Héctor Meizoso.



El siniestro, ocurrido el sábado, 29 de octubre, cuando la embarcación en la que viajaban 23 personas fue impactada por una unidad de superficie de Tropas Guardafronteras, en una acción descrita por los sobrevivientes como “premeditada”, dejó 7 fallecidos y varios lesionados.



“Nos montamos en la lancha y, cuando salimos, él (chofer) disminuyó la velocidad porque se vio cerrado por todos lados, porque venía otra lancha. Cuando les pasamos por al lado, él (oficial de guardafronteras) dijo: “Ahora los voy a partir al medio”, y después nos embistió y la partió al medio”, detalló días después Diana Meizoso a Radio Martí.

Familiares de las víctimas han exigido a las autoridades una explicación de lo sucedido, y el esclarecimiento de responsabilidades en el hecho.

Hasta ahora, la única declaración oficial sobre el siniestro afirma que lo sucedido fue una operación de tráfico de personas, en la que "una lancha rápida procedente de Estados Unidos violó el mar territorial de Cuba" y "se hundió al norte de Bahía Honda, Artemisa, al colisionar con una unidad de superficie de Tropas Guardafronteras durante su identificación".