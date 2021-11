Cercos policiales, citaciones, amenazas, actos de repudio e interrogatorios antes del #15NCuba

A pocas horas de unas jornadas decisivas para los detractores del régimen comunista en la isla, que planean manifestarse en la Marcha Cívica por el Cambio en Cuba, crece el acoso contra activistas, periodistas y opositores.

Rafael Vilches dijo a Radio Martí que observó frente a su vivienda el mismo carro en el que fue detenido hace dos días. "Me acaban de avisar y subí a la placa y los vi", dijo.



El escritor describió a los agentes vestidos de civil que estaban grabando videos de su vivienda sin su consentimiento.

Vilches agregó que a pesar de desconocer oficialmente qué desean los agentes, cree que seguro es para detenerlo. "Están preparando para secuestrarme, seguro. Alguna jugada sucia quieren hacer para llevarme", denunció el poeta quien fue víctima de un acto de repudio el pasado 28 de octubre, en su vivienda en Las Tunas.

El Ministerio del Interior citó a Thais Mailén Franco Benítez, según denunció en Facebook la activista quien estuvo varios meses encarcelada por participar en la Protesta de Obispo.

Tras salir del interrogatorio, Franco Benítez informó que estuvo lleno de amenazas por parte de los agentes, sin embargo, la activista aseguró que no se doblegará y que su pensamiento seguirá igual.

“Estamos puestos, mi libertad de pensamiento y el daño y el sufrimiento que ustedes me han causado es más grande que todas las amenazas que me puedan hacer”, escribió en una publicación en su perfil de Facebook.

El periodista independiente cubano Héctor Luis Valdés Cocho denunció en redes el quinto acto de repudio orquestado por el régimen cubano en su contra: "El tal acto de repudio no era sino dos personas mayores, muy mayores; que incluso me hicieron recordar a mis dos difuntos abuelos. Lo que en este caso esos ancianos no venían a consolarme como lo solían hacer ellos, sino advertirme que no me iban a permitir ningún tipo de "disturbio" o "situaciones violentas" en la cuadra. Que bajo ningún concepto iban a permitir que en una cuadra totalmente revolucionaria ocurran hechos similares al #11j y que no podía violar lo que decía la constitución. En cada palabra que decían sólo podía ver en sus ojos que estaban ahí parados porque habían sido enviados por quiénes no tienen el valor de venir advertirme ellos. Eran quiénes cedieron a la manipulación de quiénes están arriba sin importarles lo que suceda debajo, incluso con ellos mismos. Según la señora "esta cuadra es de los revolucionarios". Acaso sabe ella lo que significa esa palabra? Quiere ella algo más revolucionario que querer cambiar algo que debe ser cambiado? Duele ver cómo estos seres que se sienten con el poder de manejar tú vida utilizan a personas que sufren al igual que yo todo un régimen arbitrario que no vela ni porque los derechos de ellos mismos que le sirven, sean respetados. Si ellos entendieran que el lunes #15N también se marchará por ellos. Acaso se atreverían a venir advertirme? Ellos saben que el lunes no me dejarán salir e incluso me hicieron entender que apoyarán a quiénes estarán en las afueras de mi edificio para que me lo impidan. Pero lo que más me duele de todo esto, es el respeto inmenso que le tengo a las personas mayores, ese respeto que me impidió decirle bien clarito, todo lo que se merecían escuchar. Este gobierno está tan acorralado y tan perdido, que mandan de punta de lanza a las personas más vulnerables de la sociedad para que sean participes de estos bochornosos mítines: los ancianos y los niños. Están tan asustados que no tienen el coraje de poner el cuerpo ellos y como señores feudales que son; mandan a los peones al centro del tablero".

Valdés Cocho denunció que la moderadora de Archipiélago, Daniela Rojo, se encuentra desaparecida desde hace 24 horas.

Según el periodista independiente, tanto su familia como los miembros de la agrupación desconocen el paradero de Rojo y aseguran que su teléfono se encuentra apagado. Rojo ha sido amenazada y hostigada en varias oportunidades desde que se anunció la Marcha Cívica por el Cambio.

Esta información también la dio a conocer también Saily González Velázquez, promotora de la plataforma ciudadana.

Henry Constantín, director de La Hora de Cuba, residente en Camagüey fue citado por la Empresa de Telecomunicaciones (Etecsa) y le fue impuesta una multa de 3.000 pesos por algunas de sus publicaciones en Facebook.

En Santa Clara, fueron detenidos los activistas Víctor Ruiz y el rapero Omar Mena.