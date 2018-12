Cineasta cubano da "el paso al frente" contra el Decreto 349

El cineasta cubano Pavel Giroud enfiló sus críticas al propio Ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau, en referencia al "intrusismo profesional" del que hablan los funcionarios de ese sector en Cuba.

"Como el decreto 349 va contra el "intrusismo profesional", doy el paso al frente para que me lo apliquen, porque mi profesión es Diseñador y me dedico al Cine, de lo cual no tengo título alguno. Lo mismo debería aplicarse al ministro de Cultura de Cuba, cuya biografía certifica que es ingeniero eléctrico", escribió Giroud escribió en su página de Facebook.

Giroud adjunta a su post en la red social un enlace a la ficha biográfica de Alonso Grau en ecuRed, en la aparece que el ministro, oriundo de Yaguajay, es "graduado de Ingeniería Eléctrica por la Universidad Central de Las Villas".

El cineasta cubano ya había manifestado su desacuerdo con el Decreto 349 en una entrevista con el portal digital Diario de Cuba, en la que afirma que esta ley de censura artística "siempre ha existido, pero ahora tiene nombre y apellidos".

A la pregunta de cómo afectará a los cineastas cubanos este decreto, Giroud respondió a Diario de Cuba que la nueva ley "es como una medida profiláctica para generar que los creadores se autocensuren temiendo a determinada represalia".

"Desde que surgió el ICAIC la censura ha existido, ha sido el peor compañero que han tenido los cineastas cubanos. No entiendo como siguen persistiendo en esto (...) Esta es una injusticia tremenda, pero además es una gran estupidez", dijo el realizador a Diario de Cuba.

Giroud fue parte de un grupo de cineastas y abogados en Cuba que impulsaron en Cuba un proyecto de Ley de Cine que hasta el momento no ha encontrado apoyo gubernamental.

(Con información de redes sociales y Diario de Cuba)