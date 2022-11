Cinco artistas cubanos nominados a los Premios Grammy 2023

Cinco artistas cubanos están nominados a los Premios Grammy 2023, a celebrarse en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, el 5 de febrero.



Cimafunk, Camila Cabello, Paquito D'Rivera, Arturo Sandoval y Arturo O'Farrill son los cubanos que se debatirán junto a otros artistas de otras nacionalidades la estatuilla de estos premios reconocidos internacionalmente por el mundo del arte.



La canción "Bam Bam" de la cantante cubanoamericana Camila Cabello y el británico Ed Sheeran fue nominada a la categoría Mejor Actuación de Dúo/Grupo de Pop. Esta es la cuarta nominación de la artista, pues entre el año 2019 y 2020 ha recibido tres nominaciones.



Por otra parte, el disco El Alimento de Erik Alejandro Iglesias, conocido artísticamente como Cimafunk, resultó nominado en la categoría Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo.



El cantante celebró la nominación en sus redes sociales: "Súper honrado y agradecido de estar nominado por @recordingacademy 2023 GRAMMY por Mejor Rock Latino o Álbum Alternativo con El Alimento. Felicidades a todos los nominados y gracias a mi banda #latribu, mi equipo y todos los que colaboraron en este álbum”.



El saxofonista Paquito D'Rivera fue nominado por una obra que compuso para Tasha Warren y Dave Egga, titulada "African Tales", como Mejor Composición Instrumental.



Dos cubanos se disputan el Premio Grammy en la misma nominación: el trompetista Arturo Sandoval y el músico Arturo O'Farrill.



La categoría en la que competirán ambos es “Mejor Álbum de Jazz Latino”. Sandoval fue nominado por su disco Rhythm & Soul, mientras que O'Farrill por su álbum Fandango At The Wall In New York junto a su banda The Afro Latin Jazz Orchestra.



De ganar el premio, sería el sexto Grammy que O'Farrill se lleva a casa.



El evento será transmitido a través de la cadena de televisión CBS y en la plataforma streaming Paramount+.



La Embajada de Estados Unidos en La Habana felicitó a los artistas cubanos nominados y aseguró que es "otro reconocimiento al talento musical del pueblo cubano".



En la edición de los Premios de 2022, los artistas cubanos Chucho Valdés, Gonzalo Rubalcaba y Alex Cuba resultaron ganadores.