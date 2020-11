Cimafunk: "Hay problemas grandes en Cuba"

El músico cubano Erik Alejandro Iglesias “Cimafunk”, uno de los artistas cubanos más populares y reconocidos del momento, se manifestó en redes sociales a favor de la libertad de expresión en Cuba.

"Estoy a favor del derecho de expresarse y la libertad de creación; del diálogo y de las acciones no violentas, de expresar las preocupaciones, deseos y necesidades que tiene nuestro pueblo. Estoy orgulloso de mis colegas porque están usando sus voces, sus palabras y su comportamiento pacífico para compartirnos sus realidades y su visión de prosperidad, bienestar, libertad y paz", escribió en Facebook.

El artista bajo contrato con Magnus Media, la agencia de Miami fundada por Marc Anthony y Michel Vega, anunció que actualmente no se encuentra en Cuba por razones familiares y profesionales, pero dijo que se sintió "representado por los amigos y colegas que fueron al MINCULT a expresarse, y de los que no fueron por diversas razones, pero que nos han mostrado su apoyo desde donde quiera que estén".

"Estoy en contra de la violencia. Estoy en contra de los insultos personales y del extremismo. Estoy en contra de cualquier posición que no reconozca que hay problemas grandes en nuestro país que debemos solucionar. Apoyo el diálogo para resolver nuestras dificultades y diferencias como pueblo", dijo el autor de grandes éxitos como "Me voy", "Paciente", "Parar el tiempo" y "Ponte pa' lo tuyo", los temas más populares de su primer álbum "Terapia".

"No tengo la verdad absoluta, nadie la tiene. No hay una sola forma de pensar ni una sola ideología correcta. Nuestra nación, como el mundo, es bien diversa y hay que celebrar, promover y proteger la diversidad. No quiero ver familias divididas ni amistades perdidas porque no podamos hablar, respetar nuestras diferencias y encontrar una solución que nos incluya a tod@s. Yo amo mi país y tengo mucha fe en nuestro pueblo", concluyó el afamado artista.