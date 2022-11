Cierre de salón quirúrgico del Instituto Pando Ferrer impide que niña de 7 años recobre visión en un ojo

Este martes fue liberado el opositor Adrián Curuneaux Stivens, quien permaneciera un año y seis meses encarcelado en la prisión de Valle Grande, La Habana, sin ser llevado a juicio, por intentar visitar al artista Luis Manuel Otero Alcántara, detenido en el hospital Calixto García, en 2021.

Curuneaux explicó a Radio Martí que salió de prisión "en libertad inmediata", tras interponerse a su favor un recurso de Habeas Corpus la pasada semana.



“Desde el día 4 de mayo de 2021 estuve en la prisión de Valle Grande. Me liberaron de “libertad inmediata”, no me llevaron a juicio ni nada. Me soltaron por un Habeas Corpus”, expresó el opositor, quien alegó haber sido injustamente encarcelado.

“Ellos arremetieron contra mí así, de esa manera, simplemente porque fui a ver a Alcántara. Estuve ahí un año y seis meses. Prácticamente, fue como un secuestro. Por eso funcionó el Habeas Corpus, porque estaba detenido ilegal”, declaró el activista.



“Me pidieron la identificación, me despojaron de todo lo mío; el teléfono y, cuando estoy dentro de la patrulla, me habían puesto las esposas muy fuertes, y exigí que se me aflojaran las esposas, y no quisieron. Entonces empecé a gritar ‘¡Abajo Fidel, Abajo Raúl, Abajo Díaz-Canel!’ y me empezaron a golpear”, denunció Curuneaux Stivens.

El prisionero político dio a conocer que, en esa golpiza, le hicieron “varias lesiones, lesiones que no aparecieron nunca en no aparecieron nunca en un certificado”, dijo, añadiendo que “simplemente, me acusaban de que yo había golpeado a los guardias y que le había mordido un dedo a un guardia”, apuntó.



Respecto a la agresión a los guardias, Curuneaux Stivens aseguró que “nunca fue así; yo fui el que recibí las lesiones en las piernas, en el cuello, en la garganta, que vomité sangre cuando llegué a la Unidad (de policía)”.

Durante su permanencia en la Unidad policial, relató: “Me tuvieron ese tiempo, amenazándome, que si yo era religioso, que le pidiera mucho a los santos porque yo estaba ‘perdido en años’, porque, por lo menos, la sanción mínima era de uno a tres (años), más dos años de residencia, más dos años de (por) cometer delitos estando sancionado. Así es que me montaba en un promedio de ocho o nueve años, cosa que se demostró que era mentira, por eso es que me sueltan de libertad inmediata”, concluyó el recién liberado opositor.



La aceptación de un recurso de Habeas Corpus es inusual en Cuba. De aproximadamente veinticinco de estas peticiones presentadas por el grupo de asesoría jurídica Cubalex entre 2020 y 2021, solo en dos ocasiones han sido concedidas.



Adrián Curuneaux Stivens, miembro del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), intentaba obtener información sobre la salud del artista Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, que entonces se encontraba confinado en el Hospital General Calixto García, en La Habana, tras una prolongada huelga de hambre.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)