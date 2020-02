Anonymous Cuba proclama hackeo a una web de la Universidad de La Habana

Un grupo llamado Anonymous Cuba reivindicó el hackeo de la página web de la Facultad de Física de la Universidad de La Habana http://fisica.uh.cu.

El grupo que se identifica así: "Somos anónimos. Somos legión. Nosotros no perdonamos. No olvidamos. Esperanos", se ha acreditado también un ataque contra la página de la Oficina de Cooperación de la Embajada de España en Cuba debido a su "apoyo a régimen cubano".

En el ciberataque a la facultad de Física el grupo explica: "A la dictadura le decimos que llegamos para quedarnos, basta ya de mentiras y engaños hacia nuestro pueblo que lo único que hace es retroceder en el tiempo cuando deberíamos de avanzar para el beneficio de nuestra sociedad. A los jóvenes les decimos que esta es su hora, por eso nada mejor que adentrarnos donde se reúnen algunas de las mentes más prominentes de nuestro país, en la Univesidad de La Habana para decirle que unidos no podrán contra nosotros. Anonymous no es solamente un grupo, es una idea de resistencia en contra de los gobiernos corruptos alrededor de todo el mundo. Sentimos que el momento de cambio se acerca y nosotros desde nuestra trinchera no le daremos tregua alguna a la dictadura. ABAJO RAÚL, ABAJO DIAZ CANEL Y TODOS LOS MENTIROSOS QUE GOBIERNAN A NUESTRO PAÍS".

Ahora no es posible consultar la página, que ofrece "Error".