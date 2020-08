En China puedes criticar al Partido Comunista, pero no a Xi Jinping, dice ex militante del PCCh

Cai Xia, profesora jubilada de la Escuela Central del Partido Comunista de China (PCCH), tras las recientes críticas públicas al jefe del PCCh, Xi Jinping, fue expulsada de esa organización y despojada de su pensión el 17 de agosto por "graves violaciones de la disciplina política del Partido".

Ampliamente conocida como una de las "Herederas [Segunda Generación] Rojas", descendiente de miembros fundadores o figuras importantes del PCCh, Cai Xia le dijo a Radio Asia Libre (Radio Free Asia / RFA) que no tiene intención de permanecer en la organización con el liderazgo actual del PCCh y que está feliz de regresar a las filas del pueblo.

En entrevista con la periodista Jane Tang del Servicio de Mandarín de RFA , Cai, de 68 años, discutió las actitudes hacia Xi Jinping dentro del PCCh bajo vigilancia autoritaria, y compartió actualizaciones de otro crítico de élite de Xi, el magnate inmobiliario Ren Zhiqiang, quien fue detenido por el PCCh el mes pasado.

RFA: La Escuela Central del Partido afirmó que fue expulsado del Partido Comunista Chino porque ha violado gravemente la disciplina del PCCh. ¿Cómo se enteró de la decisión? ¿Cuál es su respuesta a la decisión?

Cai Xia: Habían hablado (conmigo) a las 10 de la mañana del lunes. No estaba al tanto de la decisión antes de la conversación. Durante la comunicación me leyeron dos decisiones: una, mi expulsión del Partido Comunista Chino y dos, mi pensión fue despojada. La conversación duró menos de nueve minutos. No dijeron nada más. Dije que apelaré la decisión. Puede que haya tenido un punto de vista político diferente, pero no me pueden quitar la pensión.

He trabajado toda mi vida, más de 40 años. La pensión es mi derecho. Lo que ha hecho es una violación de los derechos humanos. No tengo nada que objetar a la expulsión del partido. Para mí, ya estoy preparado para que eso suceda; es solo cuestión de tarde o temprano.

RFA: Como ex profesor de la Escuela Central del Partido del PCCh, ahora está expulsado del partido. ¿Alguna vez se arrepintió de criticar al líder del PCCh, llamarlo "jefe de pandillas" que continúa en este camino hasta el final, y por decir que la única salida de China es tener un nuevo líder?

Cai Xia: No (se arrepiente). Cuando el país toma decisiones equivocadas sobre temas críticos, el partido debe ser responsable. El máximo líder del PCCh debe asumir la responsabilidad, sin mencionar que hoy en día no existe un proceso democrático de toma de decisiones dentro del Partido. Xi Jinping está tomando todas las decisiones sobre los principales problemas. Lo llamo jefe de banda porque no hay transparencia y no hay mecanismo de toma de decisiones. Cuando surgen opiniones diferentes, provenientes de personas como yo, pueden expulsarte de la fiesta y quitarte la pensión.

En cuanto a otras personas del partido, pueden usar medidas como las que han hecho con Ren Zhiqiang: es decir, acusarlo de corrupción. Ellos (el Partido Comunista) usan esta táctica para silenciar a los críticos del partido. ¿Se ve esto como un partido político moderno? Entonces, él (Xi) se lo merecía cuando lo llamé jefe de pandilla. Él sólo habla de "democracia" de boca, pero no tiene idea de qué es la democracia.

RFA: ¿Cuál es el sentimiento dentro del PCCh que enfrenta Xi Jinping en estos días? Si alguien como usted, que alguna vez fue tan leal al Partido y que ha estudiado al PCCh durante décadas, ahora da un paso al frente para expresar sus críticas, ¿hay una fuerte oposición a él dentro del Partido? ¿Existen canales para que los miembros del PCCh expresen sus opiniones?

Cai Xia: Entre 2001 y alrededor de 2006, hubo discusiones activas dentro del PCCh, porque todos esperaban, a través de estudios teóricos, promover la democracia dentro del partido, resolver problemas de reforma del sistema político en China y promover la perfección del socialismo. sistema económico y de la economía de mercado.

Sin embargo, después de que él (Xi Jinping) asumió el cargo, el espacio para la discusión se ha reducido gradualmente. Por ejemplo, me invitaron a ser asesora de investigación especial de la Sociedad Nacional de Estudios de Construcción de Partidos (NSPBS). Nos consultarían sobre temas de investigación anuales, que se distribuyen en todo el PCCh, para que los miembros del partido realicen investigaciones. Al final del año, revisaríamos los trabajos de investigación e identificaríamos los buenos trabajos.

En 2013, "Democracia interna partidista" no se incluyó en la lista de temas de investigación y planteé la pregunta de por qué no se incluyó. Desde el 12º Congreso Nacional del Partido Comunista de China en 2002, la democracia fundamental dentro del partido ha sido un área de enfoque. La esperanza era que, a través del desarrollo progresivo de la democracia fundamental dentro del partido, el PCCh pudiera promover la democracia en el partido y la reforma, y luego el Partido podría mejorar aún más el entorno político del país. En 2014, todavía no se mencionaba el sistema de "democracia interna partidista". Nadie comentó sobre esta. Finalmente, la explicación fue: "Fue una decisión de arriba".

RFA: Es posible que haya observado un cambio importante en la dirección del PCCh desde 2008 y que el impulso comenzó a acelerarse desde que Xi asumió el cargo. ¿Cuáles fueron las razones críticas que lo llevaron a hablar ahora?

Cai Xia: El detonante inicial fue el fallecimiento del Dr. Li Wenliang (denunciante del coronavirus de Wuhan). Firmé la petición pidiendo libertad de expresión después de la muerte de Li Wenliang. La Escuela Central del Partido me llamó para conversar. Luego vino la imposición de la Ley de Seguridad Nacional en Hong Kong. Por supuesto que estaba furiosa por eso, así que escribí un artículo para expresar mi opinión sobre la Ley de Seguridad Nacional en Hong Kong.

Sin embargo, no esperaba que se filtrara la grabación de la conversación privada. (Originalmente) no tenía la intención de hacerlo público, así que fui muy directo en esa charla. Señalé que lo que ha hecho el PCCh es contra la civilización humana y que Xi Jinping es el más tonto de todos los que tomaron una decisión muy tonta. Una vez que se filtró la grabación, la escuela se propuso llamarme y preguntarme: "¿Hiciste esos comentarios?" Y dije: "Sí".

Todos sabemos que hay una regla (tácita): se puede criticar al Partido Comunista Chino, pero no se debe criticar a Xi Jinping. Después de que mis comentarios (se volvieron virales), supe que sería difícil para mí regresar (a China). No dejé intencionalmente China para estar en los Estados Unidos.

RFA: Dentro del Partido Comunista Chino, ¿cuál es el volumen de llamadas para un nuevo liderazgo?

Cai Xia: Primero, quiero dejar en claro que no es un movimiento organizado, sino más bien un sentimiento común. Y no es una idea nueva que recién comenzó hoy. Ya lo discutimos cuando entramos en la segunda mitad de la fase I de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. La enmienda a la Constitución de 2018 no solo fue un error, en algunos niveles, también fue un crimen. Lo que (Xi) ha hecho ha hecho retroceder a todo el país más de un siglo.

RFA: En su opinión, ¿cree que es probable que Xi sea reemplazado en los próximos años?

Cai Xia: Por el momento, es difícil saberlo. Creo que es poco probable que dependa únicamente del PCCh, porque él (Xi) ha dividido a todo el partido. No hay espacio ni atmósfera que permitan intercambios normales de opiniones entre las personas, por lo que no es posible que suceda.

Tiene un fuerte control sobre todos. La tecnología de vigilancia avanzada no solo se utiliza para monitorear Xinjiang y el Tíbet, sino que también se aplica para monitorear a los miembros del PCCh y a los funcionarios de nivel medio y alto. Alrededor de 2013, Xi Jinping también anunció una política que prohíbe la formación de asociaciones de exalumnos o asociaciones locales. Tampoco se permite reunirse después del trabajo. Le preocupaba que tales reuniones pudieran dar lugar a que las grupos o facciones políticas crecieran dentro del Partido.

No solo está prohibida la socialización normal, sino que también requiere que todos sean informados sobre lo que sucedió bajo sus propios techos. Nunca está estipulado en ninguna ley, pero debes saberlo mejor. Si no informa como se requiere, entonces demuestra que su "espíritu de partido es débil".

Algunas prácticas dentro del partido no están expuestas en blanco y negro, pero él afirma que estas son las "normas" del partido, y veremos si sus acciones demuestran un "fuerte espíritu de partido" y si se ajusta a las "normas” ... " ¿Se imagina un lenguaje como este procedente de un partido político moderno? La retórica que generalmente se escucha en las pandillas y en el inframundo prevalece ahora dentro del Partido.

RFA: En el corto plazo, ¿planea regresar a China?

Cai Xia: Por supuesto que no. En las circunstancias actuales, ¿cómo puedo volver? Me meterían en la cárcel tan pronto como regresara.

RFA: ¿Hay alguna actualización sobre Ren Zhiqiang?

Cai Xia: Hace un tiempo escuché que Ren quería defenderse en la corte, y fue ingresado en la fiscalía para su revisión. Sin embargo, hasta ahora, el abogado contratado por su familia no ha podido ver a Ren. Es decir, nadie del exterior lo ha visto desde que desapareció y fue arrestado. Como buenos amigos de Ren Zhiqiang, estamos muy preocupados y preocupados por su seguridad.

RFA: ¿El caso de la desaparición forzada de Ren sirve como advertencia para silenciar a críticos abiertos como usted?

Cai Xia: De hecho. Por lo tanto, todos mis amigos me dicen: "No regreses. Si regresas a Beijing, serás encarcelada como Ren Zhiqiang".