Manipulación china de organizaciones internacionales

El secretario de Estado, Mike Pompeo, agradeció al Papa Francisco su pronunciamiento a favor de los musulmanes uigures que sufren represión a manos de los comunistas chinos.

Pompeo dijo en su página de Twitter estar agradecido al pontífice “por destacar la persecución del Partido Comunista Chino a los musulmanes uigures. El mundo necesita el testimonio continuo y vigoroso de la Santa Sede en nombre de los más vulnerables del mundo”.

El papa Francisco nombró públicamente por primera vez a la minoría uigur de China entre una lista de los pueblos perseguidos del mundo, rompiendo su silencio sobre las acusaciones de abusos generalizados de derechos humanos en la región de Xinjiang.

«Pienso a menudo en los pueblos perseguidos: los rohingya, los pobres uigures, los yazidi – lo que ISIS les hizo fue realmente cruel – o los cristianos en Egipto y Pakistán muertos por bombas que estallaron mientras rezaban en la iglesia», escribe el Papa en un nuevo libro titulado Let Us Dream: The Path to A Better Future, publicado el lunes.

Organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado que mas de un millón de uigures están confinados en campos de concentración en Xinjiang, y que las autoridades chinas están tratando de erradicar una cultura entera.