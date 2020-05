China impone el silencio sobre la comunidad uigur

Las restricciones de China a las libertades mediáticas y de expresión agravan las dificultades de los uigures en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang (XUAR), donde las autoridades no se detienen ante nada para evitar informar sobre los cerca de dos millones de personas que han desaparecido en campos de internamiento, informó la emisora estadounidense Radio Asia Libre (RFA).



El Día Mundial de la Libertad de Prensa ha traído un nuevo escrutinio global del historial de China como uno de los principales encarceladores de periodistas y blogueros, su fuerte censura de los medios y sus extensos métodos de vigilancia cibernética. Aunque duras en toda China, estas restricciones son a menudo más severas en regiones étnicas como el XUAR y el Tíbet.

"Los medios estatales y privados de China están ahora bajo el control cercano del Partido Comunista, mientras que los periodistas extranjeros que intentan trabajar en China encuentran cada vez más obstáculos en el campo", dijo Reporteros sin Fronteras (RSF).



"Más de 100 periodistas y blogueros están actualmente detenidos en condiciones que representan una amenaza para sus vidas", agregó RSF. El grupo clasificó a China en el puesto 177 de 180 países, por encima de Eritrea, Turkmenistán y Corea del Norte, en un índice anual mundial de libertad de prensa emitido el mes pasado.



Estos no son números abstractos para los uigures, dice el Proyecto de Derechos Humanos Uigur (UHRP), grupo con sede en Washington.



"Informar sobre las condiciones en Turquestán Oriental ha sido durante mucho tiempo una línea roja para el gobierno chino", dijo la UHRP en un comunicado para el Día Mundial de la Libertad de Prensa.



"Sin embargo, las condiciones son cada vez más difíciles", dijo el grupo, señalando las recientes expulsiones de China de un grupo de reporteros del New York Times, Wall Street Journal y Washington Post.



"Los tres periódicos han publicado historias innovadoras que ponen de manifiesto hechos críticos sobre la represión en Turquestán Oriental, incluidos informes sobre trabajo forzoso, el estado policial de alta tecnología y el efecto de los campos de internamiento en la región", dijo la UHRP.



'¿Qué están tratando de ocultar?'



Desde abril de 2017, se cree que las autoridades de XUAR han retenido hasta 1,8 millones de uigures y otras minorías musulmanas acusadas de albergar "fuertes opiniones religiosas" y "políticamente incorrectas" en unos 1.300 campos de internamiento en toda la región.



A medida que los informes sobre el sistema de campamentos comenzaron a llegar a una audiencia global, China comenzó a describir las instalaciones como "internados" que brindan capacitación vocacional a los uigures, desalientan la radicalización y ayudan a combatir el terrorismo.



Pero los informes de RFA y otros medios de comunicación, basados en testimonios de sobrevivientes de campamentos y filtraciones de documentos oficiales, muestran que los que están en los campos son detenidos contra su voluntad y sometidos a adoctrinamiento político, trato rudo, dietas pobres y condiciones antihigiénicas en instalaciones abarrotadas.



"El gobierno chino ha estado haciendo cada vez más difícil informar desde la región durante años, y ahora es prácticamente imposible", dijo Nicole Morgret, gerente de proyectos de UHRP, al Servicio Uigur de RFA.



"El comportamiento de las autoridades centrales y regionales del PCCh es una amplia evidencia de que están llevando a cabo un encubrimiento", dijo el director ejecutivo de UHRP, Omer Kanat, en un comunicado sobre la libertad de prensa.



"A medida que el gobierno chino intensifica los esfuerzos de desinformación en respuesta a los informes sobre sus abusos contra los derechos humanos en Turquestán Oriental, el público internacional debería preguntarse: '¿Qué están tratando de ocultar?'"



Un informe de 2019 del Club de Corresponsales Extranjeros de China (FCCC), basado en una encuesta de las experiencias de los miembros del año anterior, encontró que los periodistas que viajaron al XUAR fueron seguidos, físicamente bloqueados y presionados para eliminar sus apuntes y fotos.



"Existe el riesgo de que incluso los medios extranjeros eviten las historias que se perciben como demasiado problemáticas o costosas para contar en China", dijo la presidenta de la FCCC, Hanna Sahlberg, en el informe.



El mayor carcelero de periodistas y blogueros



También en el período previo al Día Mundial de la Libertad de Prensa, el representante demócrata James McGovern y el senador republicano Marco Rubio, presidente y copresidente de la Comisión Ejecutiva del Congreso sobre China (CECC), enviaron una carta al presidente Donald Trump expresando su preocupación sobre los draconianos controles de prensa en China.



"Las muchas restricciones actualmente vigentes limitan no solo lo que el mundo sabe sobre China, sino lo que el pueblo chino sabe sobre su propio gobierno y sus políticas", escribieron.



"Hay más periodistas y blogueros detenidos en China que en cualquier otro lugar del mundo", dijeron los legisladores, pidiendo a Trump que presione por la liberación de escritores e intelectuales encarcelados, incluidos dos uigures recluidos de por vida por separatismo.



"Un número desproporcionado de los periodistas encarcelados en China son de origen uigur, y ese número solo aumentó durante la represión más reciente", dijo Morgret, de la UHRP, a RFA



McGovern y Rubio pidieron el liberación de Ilham Tohti, ganador del Premio Sájarov de 2019 por la Libertad de Pensamiento del Parlamento Europeo, quien fue sentenciado a cadena perpetua por "separatismo" en 2014, a pesar de haber trabajado durante décadas para fomentar el diálogo entre los uigures y los chinos Han.



"Mi padre solo estaba practicando sus derechos fundamentales", dijo a RFA Jewher Ilham, la hija de Tohti. "Sin libertad de expresión, ¿cómo es posible que las personas se entiendan entre sí? Sin una prensa libre, ¿cómo aprenden las personas la verdad?"



Gulmira Imin, administradora de un sitio web uigur, quien fue encarcelada de por vida en 2019 por cargos de "instigar la división, filtración de secretos de estado y organización de una manifestación ilegal" y sufrió tortura bajo custodia, también debe ser liberado, según la carta de los legisladores a Trump.



El informe anual de derechos humanos del Departamento de Estado de EE.UU. para 2019, publicado en marzo, señaló el arresto del subdirector jefe del Xinjiang Daily, Ilham Weli, los directores Memtimin Obul y Juret Haji de ese periódico, y Mirkami Ablimit, jefe del Diario Campesino de Xinjiang.



Todos los periodistas fueron arrestados por publicar artículos de "dos caras" en la sección de idioma uigur del periódico, según el informe, y agregó que las autoridades chinas adoptan la frase "dos caras" para acusar a quienes supuestamente se oponen secretamente a las políticas gubernamentales, informó RFA.



Reportado por Nuriman Abdurashid y Alim Seytoff para el Servicio Uigur de Radio Asia Libre. Escrito en inglés por Paul Eckert.