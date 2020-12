China condena a periodista a 4 años de prisión por informar desde Wuhan sobre COVID-19

<p>La <strong>abogada y periodista china Zhang Zhan</strong> es condenada cuatro años de cárcel tras ser declarada culpable de “entablar disputas y provocar problemas” por informar de los acontecimientos, directamente desde la ciudad china de Wuhan, núcleo central de la epidemia de coronavirus, según dio a conocer el portal digital Radio Free Asia (RFA), medio perteneciente a USA Global Media (USAGM).</p> <p>Zhang Zhan, visiblemente debilitada tras una huelga de hambre que las autoridades interrumpieron a la fuerza, debió acudir al <strong>Tribunal Popular del Distrito de Pudong </strong>en una silla de ruedas y en medio de fuertes medidas de seguridad que impedían el ingreso al recinto de los medios de prensa internacionales así como a conocidos activistas de derechos humanos de la sociedad civil del país asiático.</p> <p>Shao, madre de la detenida, que sólo utilizó su apellido para identificarse, contó que su hija “estaba sentada frente al juez y nosotros detrás de ella, así que no pudimos ver su rostro, <strong>pero la vimos secándose las lágrimas</strong>. Ella estaba tan, tan delgada”, señaló Shao.</p> <p>Acusada de “<strong>publicar información falsa</strong>” en Twitter y YouTube, consideradas por el régimen de China como “plataformas de medios sociales en el extranjero” y además, de conceder entrevistas a “organizaciones de noticias extranjeras”, Zhang Zhan, fue acusada también de “fabricar” los datos de sus informaciones emitidas desde Wuhan.</p> <div class="tag_image pseudo-title tag_snippet" contenteditable="false" mode="infographics|plain|29036|||" querystring="?parameterid=28729" title="Twitter Embed Tweet or Video"><img alt="" contenteditable="true" src="../../img/spacer.gif" title="This is just placeholder, it will be replaced on public site." /></div> <p>Desde su detención se negó a comer y en el mes de septiembre, RFA dio a conocer la noticia de que a Zhan <strong>la obligaban a alimentarse a través de sondas nasales</strong> y que. a la vez, recibía fuertes presiones de sus interrogadores para que aceptara los cargos formulados en su contra.</p> <p>De acuerdo con la información de RFA, las autoridades chinas señalan como “fabricados” dos hechos que Zang comunicara durante su estancia en Wuhan investigando acerca del coronavirus, el primero, que “<strong>ciudadanos de Wuhan se vieron obligados a pagar una tarifa para obtener pruebas de ácido nucleico para Covid-19</strong>”, y el segundo, “<strong>que los comités vecinales habían enviado vegetales podridos a los residentes confinados en sus hogares durante el bloqueo en toda la ciudad</strong>”.</p> <p>Zhang Zhan, que admitió “todos los cargos materiales en su contra, <strong>se negó a declararse culpable de ‘fabricar’ los hechos</strong>, declarando que la información publicada no era falsa”.</p> <p>Personas que intentaron asistir al juicio de Zhang Zhan declararon que el área estaba acordonada por la policía, así como las entradas de las estaciones del metro y que hubo <strong>detenciones de activistas</strong> así como de representantes de la prensa internacional.</p> <p>(<em>Con información de Radio Free Asia</em>)</p> <p> </p>