Caso de médico que golpeó a un perro con un palo se resuelve con multa de 1.500 pesos (VIDEO)

El caso de un médico que golpeó a una perrita con un palo y la dejó inconsciente a las afueras de un hospital en La Habana terminó con la detención del hombre y la aplicación de una multa de 1.500 pesos, según reportes en redes sociales.

"Se tomaron las medidas pertinentes que están establecidas en el Código Penal (artículo 58 inciso a, del Decreto 31 de Bienestar Animal). La medida es el artículo 59 inciso a, el cual es una multa por el acto cometido", dijo en un post en Facebook Marcos Aurelio Alvarez Dieguez.

Añadió que el galeno "se disculpó personalmente conmigo" y prometió ante la justicia "darle atención y cuidados a la perrita", en una especie de juicio celebrado en presencia de "altos funcionarios del departamento de la policía nacional, directivos del Hospital Oncológico y la directora de Bienestar Animal".

En otro post, que muestra a la perrita parcialmente recuperada, Alvarez Dieguez hace un llamado a las personas que repudiaron al galeno por la agresión al animal, a no tomar justicia por sus propias manos.

"Aquí está la perrita, la inyectaron en Carlos tercero, no tiene fractura pero pueden observar la bola en la cabeza. Ninguna persona debe tomar represalia por sus medios puesto que ya la policía nacional se hizo cargo. No se puede ser igual que el ser humano que realizó dicho acto. Reitero, a esa persona no le puede pasar nada, si no dicha ley estar en vigor en vano. Seamos racionales, ya la ley actuó y yo soy testigo", afirmó.

La defensora de animales Sayla Chirino posteó el lunes el video de la agresión en Facebook, junto a un llamado de justicia. "En horas de la mañana de hoy en las afueras del HOSPITAL ONCOLOGICO!!! el Médico RAFAEL EZEQUIEL PALMERO, me dicen que es Especialista en Mamas, le entró a golpes con un palo a un perro, hasta dejarlo inconsciente en el piso (...). Queremos soluciones!! Queremos justicia!! Esta bueno ya que la gente pague sus frustaciones con los animales".

Chirino menciona, además, que Alvarez Dieguez "fue testigo de todo", y reportó el hecho. En uno de los videos [Los videos contienen expresiones ofensivas] que compartió en Facebook se ve a varias personas interpelando al Dr. Palmero, mientras este intenta defender las "razones" por las que golpeó al animal.



El galeno argumenta que el perro "le fue arriba", pero los testigos aseguran que solo le ladró, a lo que el hombre respondió golpeándolo con un palo en la cabeza.

El gobierno cubano aprobó una ley de bienestar animal en febrero de 2021, tras el reclamo sostenido de miembros de la sociedad civil a favor del derecho animal, pero en abril pasado las autoridades amenazaron a varios activistas que habían convocado a una marcha para celebrar el Día del Perro.

“No sólo condenan con el supuesto delito de Sedición a quien pida respeto a los derechos humanos; ahora también amenazan con hacerlo si sales a la calle por el bienestar animal”, señaló entonces en Facebook la consultoría jurídica independiente Cubalex.