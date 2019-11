Casi 27.000 personas padecen VIH/SIDA en Cuba

El régimen cubano está preparando un linchamiento mediático de José Daniel Ferrer, líder de la Union Patriótica de Cuba (UNPACU) encarcelado sin juicio desde el 1ro de octubre, y la nota de Granma fue publicada para responder las demandas de países y organizaciones que se han preocupado por él, dijeron opositores pacíficos desde Cuba.

También: que carece de sentido legal imputarle delitos comunes a una persona que estaba en la cárcel como preso de conciencia, y que fue liberado bajo licencia extrapenal hace nueve años.

Además: que el caso de Ferrer es una prueba del poder de las redes sociales dentro de la isla, pues en plena calle les preguntan “por el amigo ese de ustedes de Santiago de Cuba; el hombre desaparecido, el hombre que maltrataron”.

Incluso, buscándole “la parte positiva a este artículo de Granma”, una activista de la sociedad civil cree que ahora todo el mundo sabe en la isla “que hay un José Daniel Ferrer que está luchando por la libertad de Cuba”.

Mientras tanto, dos ex parejas del opositor, Liettys Rachel Reyes Tur y Yusmila Reyna, en vez de acusarlo a él “acusan al periódico de falsear la realidad para enmascarar los motivos políticos del arresto del disidente”, reporta en La Habana el diario digital 14yMedio.

Cita una grabación que circula en internet donde Reyna declara no haber sido nunca víctima de violencia a manos de Ferrer, con quien tiene una hija.

Allí la mujer dice que un documento enviado por La Habana a Naciones Unidas para justificar el encarcelamiento del líder de UNPACU “no refleja los reales motivos de su detención, motivos políticos, ni las arbitrariedades del proceso penal ni las violaciones a sus derechos humanos”.

Reyes Tur habló directamente con 14yMedio.

“Jamás José Daniel Ferrer me ha golpeado, jamás he sido víctima de golpizas ni de ningún tipo de violencia; al contrario, mantenemos una relación muy buena”, manifestó la ex esposa del prisionero político. “Esto es una mentira para intentar desacreditarlo”.

"NO SE HA DOBLEGADO"

Con su huelga de hambre, Guillermo Fariñas fue uno de los protagonistas de las protestas que aparentemente condujeron a la liberación en 2011 de los condenados en la Primavera Negra, entre ellos Ferrer, quien estaba en libertad bajo licencia extrapenal.

“Tiene que ver mucho con que ya ellos decidieron condenar a José Daniel Ferrer porque no se ha doblegado”, manifestó Fariñas desde Santa Clara entrevistado por el presentador y periodista Tomás Cardoso. “Ellos no han logrado que él se vaya del país o que pacte con ellos, y van a tratar de hacer un linchamiento mediático y moral de su prestigio”.

Fariñas cuenta que fue detenido el miércoles en Santa Clara y lo interrogó el teniente coronel Jaime –seguramente un nombre ficticio--, jefe de la Contrainteligencia en Villa Clara. Había “acabado de hablar con La Habana” y le comunicó que no podían dejarlo viajar a la capital “porque La Habana tiene una situación operativa muy complicada”.

“Creo que todo tiene que ver con José Daniel”, dijo Fariñas. “Me plantearon que ellos tenían pruebas contra él, que iban a [presentarlas]. Hay todo un andamiaje para tratar de desprestigiar la figura de José Daniel: nosotros los opositores lo que tenemos es que no hacernos eco de nada de lo que digan”.

La única mujer condenada en la Primavera Negra de 2003 junto con Ferrer, la economista Martha Beatriz Roque, habló desde La Habana con Cardoso.

LA PRESION INTERNACIONAL

“Pienso que esto no es algo para adentro, es algo para afuera: algo que están haciendo para satisfacer las demandas de unos cuantos países y de unas cuantas organizaciones internacionales que están preocupadas por Ferrer”, opina Roque.

La economista cree que la Iglesia Católica cubana, a su más alto nivel, va a poder llegar hasta donde tienen prisionero al líder de UNPACU, “porque [él] es una persona que cree en Dios, que cree en Cristo”, y que el cliché preparado por el diario Granma no es nuevo, pues le han hecho lo mismo a otros disidentes.

“Por ejemplo, se lo hicieron a Coco [Guillermo] Fariñas, se lo hicieron al difunto Orlando Zapata Tamayo; se lo hicieron hasta a personas que ya no estaban en Cuba, que estaban en Estados Unidos”, dice Roque.

Insiste en que “la dictadura” se siente muy presionada desde fuera por el caso de José Daniel Ferrer, y que por eso publica esta declaración, “que no está firmada por nadie; es como una especie de editorial que tampoco dice ser editorial”.

Como siempre, Estados Unidos es el responsable de todo, subraya Roque. Acusan a la encargada de Negocios de la Embajada estadounidense en La Habana, Mara Tekach, de darle dinero y orientaciones a Ferrer, y aseguran tener muchas pruebas para demostrarlo.

“Claro: nosotros sabemos cómo es que se arma un juicio para los disidentes; lo hemos vivido en carne propia”, manifiesta Roque. “Cuando [dimos a conocer el documento] La Patria es de Todos, tuvimos un juicio de 13 horas oyendo hablar boberías que no tenían nada que ver con nosotros”.

Incluso, en pleno juicio pusieron una telaraña que supuestamente los vinculaba a la CIA, pero sin ninguna prueba.

“Todo esto es como trabaja la dictadura: la dictadura trabaja para confundir, pero creo que las personas inteligentes no se dejan confundir por la dictadura”, añade. “Ha sido siempre su línea confundir al pueblo y decir cosas negativas sobre aquellos que piensan diferente”.

Con la producción de Patricia Martínez, Cardoso le pregunta si la Unión Patriótica de Cuba logrará ejercer su derecho a réplica, como ha pedido oficialmente la organización en un video difundido en internet.

“Le exigimos al periódico Granma derecho a réplica a ese artículo difamatorio, distorsionador de la verdad”, declara en el video el integrante de la dirección nacional de UNPACU Carlos Amel Oliva.

“Jamás en la vida; no lo van a conseguir”, responde Roque. “El problema es ese: que ellos siembran esta semilla del mal en la población, siembran esta semilla del mal entre las personas que internacionalmente puedan tener acceso a Granma, y no hay forma de defensa, no hay forma de réplica, porque ellos no permiten la réplica, ellos nada más quieren oírse ellos mismos, y no le permiten a nadie que hable en contra de lo que dicen”.

Siempre ha sido así, y la dictadura ha priorizado que nadie pueda responderle, asegura.

Cardoso le pregunta que pasó después de toda la exposición mediática a la cual fueron expuestos ella, René Gómez Manzano, Vladimiro Roca y Félix Bonne Carcassés en el juicio por haber escrito el documento La Patria es de Todos.

“En primer lugar, jamás volvieron a hacer lo mismo”, responde Martha Beatriz Roque. “Pusieron en la televisión el juicio nuestro, las personas vieron primero que representábamos personas decentes, todos con títulos universitarios, y que en ningún momento, con todas las cosas que dijo el Tribunal, que eran inciertas, nosotros ni nos inmutamos”.

La gente pudo ver eso en la televisión, y luego los reconocían en la calle, cuenta la economista y activista opositora.

“Nunca se les ha ocurrido volver a poner por la televisión la figura física de un disidente, siempre lo que han hecho es hablar mal para desprestigiar, para quitar méritos a quienes hacemos oposición, y nunca más han vuelto a poner la figura física de ningún disidente en la televisión”.

"NO PUEDEN CONTROLAR INTERNET"

Para el opositor también villaclareño Guillermo del Sol, que estuvo al borde de la muerte en su reciente huelga de hambre, debe tenerse en cuenta que Ferrer sigue siendo un prisionero de conciencia.

“Hay que partir de un principio: José Daniel Ferrer hace solamente nueve años que fue excarcelado bajo una licencia extrapenal, y es un preso de conciencia de la causa de los 75”, le dijo Del Sol desde Santa Clara a Cardoso. “¿Cómo van a condenarlo como delincuente?”, se pregunta.

Fueron la muerte de Orlando Zapata Tamayo y la huelga de hambre de Fariñas las razones que obligaron al régimen a conceder aquellas licencias extrapenales, asegura Del Sol, quien en aquel momento sustituyó a Fariñas en el ayuno.

“Otra cosa que los tiene a ellos llorando y temblando es la solidaridad que ha tenido de parte de la señora Mara Tekach […] y de todo el cuerpo diplomático”, añade. “También están los reclamos que han hecho Naciones Unidas, Amnistía Internacional”.

Subraya el protagonismo de las redes sociales para alertar a los propios cubanos dentro de la isla, a pesar de los esfuerzos del gobierno por controlarlas y reducirlas a ecos de su propaganda.

“Uno sale a la calle y lo único que te dicen es: ‘Oye, y el amigo ese de ustedes de Santiago de Cuba, qué dice él, el hombre desaparecido, el hombre maltratado”, cuenta Del Sol. “Las redes sociales han creado una expectativa que ya no es aquella campana mediática que ellos utilizaban porque controlaban los medios. Por mucho que quieran, no pueden controlar ni Facebook ni internet”.

Esto los pone en graves aprietos, y por eso lanzan el zarpazo de Granma, que va a desprestigiar aún más al régimen, por lo menos internacionalmente, opina el disidente.

“¿Las pruebas que ellos tienen? Sí, sabemos que ellos crean las pruebas, como las han creado con tantos y tantos cubanos que han sido llevados a prisión. Pero esas pruebas no van a justificar en nada” sus acciones, van a actuar con impunidad, pero que en Cuba se tortura y se asesina se sabe, manifiesta Del Sol.

“Ellos no tienen forma de, con un periodicucho barato, acallar la voz de un pueblo”, asegura el activista villaclareño.

"SIEMPRE VA A HABER ALGUIEN"

Desde Puerto Padre, en Las Tunas, habló Vladimir Martín Castellanos, uno de los coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba.

“Esto que están haciendo con José Daniel es una patraña más, como la que hicieron con Ovidio [Martín Castellanos, su hermano], que lo tuvieron [encarcelado] ocho meses sin ningún tipo de sanción, sin ningún tipo de delito, sin entregar ningún documento”, dijo Vladimir Martin Castellanos. “Esta dictadura ha tratado y trata por todos los medios de callarnos la boca, pero siempre va a haber alguien”, aseguró.

Para Iliana Hernández, directora del Proyecto Lente Cubano, hay un lado positivo en esta campaña emprendida por el periódico oficial.

“Todo el mundo sabe ya que existe un José Daniel Ferrer que está luchando por la libertad de Cuba, y junto a él muchísimas otras personas”, le dijo desde La Habana Hernández a Cardoso. “El pueblo cubano está adaptado a las mentiras del régimen. El pueblo cubano sabe que ninguna persona que se atreva a enfrentarse al régimen, ellos hablan bien de esa persona”.

La madre de Ferrer, Amelia García Vega, residente en Estados Unidos, le contó a la reportera de Radio Televisión Martí Ivette Pacheco que, desde pequeños, tanto José Daniel como “su hermano y su hermana ayudaban mucho a la gente más pobre y más desvalida del barrio donde nos criamos”, y que con el arresto ella está sufriendo una tortura psicológica.