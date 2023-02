Muere Carlos Saura, el cineasta que burló la censura franquista y amó la música

El músico cubano Arturo O’Farrill recibió este domingo el Grammy al Mejor Álbum de Jazz latino por “Fandango At The Wall In New York”, en la 65a entrega de los premios de la Academia de la Grabación, en la ciudad de Los Ángeles.

“El amor es la única moneda que tenemos”, dijo O’Farrill en una breve declaración al recoger el Grammy, el sexto que gana.

El disco premiado fue realizado con su agrupación The Afro Latin Jazz Orchestra, en conjunto con The Congra Patria Son Jarocho Collective, y forma parte de un proyecto multimedia que incluye el álbum de 2018 “Fandango at the Wall: A Soundtrack for the United States, Mexico, and Beyond”, un libro y un documental de HBO.

O’Farrill fue el único de cinco cubanos que aspiraban a lograr el premio este año en diferentes categorías. También competían Erik Alejandro Iglesias, "Cimafunk", con el disco "El alimento", en la categoría Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo; la cubanoamericana Camila Cabello, junto al británico Ed Sheeran, con el tema "Bam Bam", en la categoría Mejor Actuación de Dúo/Grupo de Pop; Paquito D'Rivera, con "African Tales", en Mejor Composición Instrumental, y Arturo Sandoval, con el disco "Rhythm & Soul", en Mejor Álbum de Jazz Latino.

Entre los principales premiados de la noche estuvo el boricua Bad Bunny, quien ganó su tercer trofeo en la categoría de Mejor Álbum de Música Urbana, con “El último tour del mundo".



En la ceremonia, que animó Bad Bunny al ritmo de sus canciones, el presentador Trevor Noah dijo que el artista puertorriqueño es una “fuerza global” que ha roto récords en el mundo del streaming musical, destaca un reporte sobre los premios de la agencia de noticias Associated Press.

Otros latinos como Rubén Blades, Rosalía y Natalia Lafourcade también se contaron entre los ganadores.

La música del filme animado de Disney, “Encanto”, logró tres premios: Mejor Banda Sonora Compilada, Mejor Canción Compuesta para un Medio Audiovisual por “We Don’t Talk About Bruno” ("No se habla de bruno"), del artista de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, y Mejor Banda Sonora para un Medio Audiovisual, a la compositora mexicano estadounidense Germaine Franco.

La reina de la noche fue Beyoncé, al convertirse en la artista más condecorada de la ceremonia y alzarse con su Grammy número 32, rompiendo un récord de 26 años, señaló AP. El Álbum del Año, no obstante, fue a parar a las manos de Harry Styles.