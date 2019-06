Cantante “La Diosa” acusa a José Luis Cortés de amenazarla tras denunciar presuntos abusos

La cantante cubana de rap Dianelys Alfonso Cartaya, a quien el público de la isla conoce por el nombre artístico de La Diosa, le dijo al diario digital 14 y Medio que recibió un mensaje de “atente a las consecuencias” después de haber denunciado presuntos maltratos verbales, físicos y sexuales por parte del conocido músico José Luis Cortés, “El Tosco”.

“Lo que estoy pasando es muy difícil porque no he tenido a nadie que se haya preocupado por mi situación, en saber cómo me siento”, declaró Alfonso, de 38 años, en entrevista con el diario. “Ahora mismo tengo muchísimo miedo, por muchas razones, no solamente por lo que pueda hacerme José Luis Cortés, sino a que no se haga justicia en este país y que las cosas no salgan bien”.

El caso ha desatado el #MeTooenCuba, con esa y otras etiquetas en redes sociales como #NoEstasSola y #DiosaYoSíTeCreo, dice 14 y Medio.

De acuerdo con sus declaraciones al diario digital habanero, la amenaza no fue suficiente cuando acudió a la policía para presentar una denuncia. Le dijeron que no podía hacerla, porque el mensaje no era propiamente una amenaza, y tuvo que pedirle ayuda a una fiscal con quien por fin pudo cursarla.

A Cortés, flautista, arreglista y compositor, Premio Nacional de Música en Cuba en 2017, se le atribuyen contribuciones decisivas para la creación del género conocido como “timba”. De acuerdo con el sitio oficial cubano EcuRed, nació el 5 de octubre de 1951 en Villa Clara.

“El Tosco” es fundador y director de la orquesta NG La Banda, de la cual formó parte La Diosa cuando apenas tenía 20 años. Ahora a ella le han llegado rumores de que quieren expulsarla de la empresa musical a la que está afiliada en La Habana, según contó al diario digital.

“Si me sacan de la Agencia Cubana del Rap acaban con mi vida, porque yo lo único que sé hacer es cantar, esto me tiene asustada”, declaró la mujer.

Alfonso Cartaya contó recientemente en el programa de redes sociales Hola Ota-Ola!, conducido por Alexander Otaola, cuándo fue que presuntamente comenzaron los abusos.

“La primera agresión que él me hizo a mí fue en Italia, recuerdo que era porque él me dijo: “Mete un disco en esa cartera”, y yo lo traté de meter, y no entraba, y le dije: “No entra”, y él me metió un gaznatón”, declaró la cantante. “Sé que esto va a parecer una estupidez, sé que va a parecer una locura de mi parte porque no tiene sentido, pero esa fue la primera galleta que ese hombre me dio a mí, y me dijo: “Viste que sí entra”. Eso fue en un carro”.

Lamenta que haya quienes le están dando la espalda por miedo y los que cuestionan sus motivos para decirlo todo ahora, al cabo de tanto tiempo.

"Muchas personas están haciendo las mismas preguntas, estuve tres días sin saber cómo salir de la situación hasta que, poco a poco, visitando una asociación de mujeres, me explicaron que esto es un proceso normal, pero realmente me afectó muchísimo la respuesta de tanta gente exigiendo que me callara y preguntándome que por qué ahora”, le dijo a 14 y Medio.

“Poco a poco fui mostrando las pruebas y algunos comenzaron a creer mi historia y me pidieron disculpas por no haberme creído”, añadió la cantante entrevistada por el diario digital habanero. “Fue algo muy difícil para mí ver que después de haber tenido el valor de hablar, había gente que no creía. Fue devastador”.

Cuando Estados Unidos le negó una visa venir a Miami en marzo pasado, Alfonso escribió en Facebook: “Me negaron la visa, pero esto es sin prisa, yo cojo Miami porque soy la tiza”.