Candente la carrera por el escaño que deja vacante en el Congreso Ileana Ros-Lehtinen

Una nueva encuesta revela que en un distrito electoral donde Donald Trump perdió por 20 puntos porcentuales en 2016 frente a la demócrata Hillary Clinton, la también aspirante demócrata a la Cámara de Representantes, Donna Shalala, se encuentra en punto muerto ante su rival republicana, María Elvira Salazar, en la disputa por el escaño de la veterana congresista Ileana Ros-Lehtinen, que se retira.

El sondeo de Mason Dixon-Telemundo 51 publicado por el Miami Herald el jueves, sobre la batalla por el Distrito 27 de la Florida, ubicado en Miami,muestra a Shalala dos puntos porcentuales por detrás de Salazar, con 42 % de votantes probables frente a 44% de su contendiente, pero la diferencia cae dentro del margen de error de la encuesta: más o menos 4 por ciento. Otro trece por ciento de los probables votantes dijeron estar indecisos.

La carrera, una de las más competitivas del país, ha atraído la atención de dos medios especializados en la política nacional, The Hill y Politico.

La ventaja de Salazar, popular periodista de radio y televisión cubano-estadounidense, frente a Shalala, quien se desempeñó como secretaria de Salud y Servicios Humanos en la administración Clinton y ha presidido la Universidad de Miami por 14 años, contrasta con la forma en que los aspirantes demócratas a una curul en el Senado y a la gobernación estatal en el Distrito están cada uno 4 puntos por delante de sus oponentes republicanos.

Considerando la gran diferencia con que Clinton dererotó a Trump en 2016 se creía que Salazar se las vería cuesta arriba contra Shalala. Pero el respetado informe Cook Political Report cambió el mes pasado su calificación de la carrera de "inclinación demócrata”, a "difícil de predecir".

“Una gran parte de esto tiene que ver con que Shalala no es hispana, y en el distrito hay un considerable voto demócrata hispano, especialmente hispanos no cubanos", dijo el encuestador de Mason-Dixon, Brad Coker, quien realizó la encuesta entre 625 posibles votantes para Telemundo 51.

Puede que también sea un problema de que la ex secretaria de Salud de Clinton es percibida como una forastera; 'Sí, Shalala, fue presidenta de la Universidad de Miami durante años. Pero ella no es de aquí. No es lugareña. No es una de nosotros", añadió Coker tratando de interpretar el pensamiento de los electores.

Aproximadamente el 73 por ciento de la población en el distrito es hispana, incluidos muchos de los cubanoamericanos que han moldeado el panorama político del sur de la Florida durante décadas.

Ros-Lehtinen, que es cubana y ganó la reelección en 2016 por 10 puntos porcentuales a pesar de la derrota deTrump en su distrito, ha respaldado a Salazar como su sucesora.