Canciller ruso descarta repetición de "crisis de los misiles" en Venezuela

La situación en Venezuela no conducirá a la repetición de la "crisis de los misiles" de 1962 en Cuba que confrontó a Rusia y Estados Unidos, declaró el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en una entrevista publicada hoy por el periódico "Moskovski Komsomolets".



La llamada crisis de los misiles, conocida en Rusia como "crisis del Caribe" y en Cuba como "crisis de octubre", puso al mundo al borde de una guerra nuclear, después de que la URSS desplegara en la isla misiles nucleares capaces de alcanzar Washington.



"No creo que ahora se repita la crisis del Caribe", aseveró el ministro ruso.



Según Lavrov, "incluso los países que se unieron en el llamado Grupo de Lima e insisten en que la solución de la crisis venezolana solo pasa por (...) la salida del presidente Nicolás Maduro, se pusieron muy tensos en cuanto EEUU anunció que todas las variantes estaban sobre la mesa, incluyendo la intervención militar".



"Les garantizo que si tiene lugar un intento de injerencia militar, la inmensa mayoría de los países latinoamericanos se expresará inmediatamente y de modo categórico en contra y rechazará esa variante", añadió.



Al referirse a la presencia de militares rusos en la nación caribeña, Lavrov comentó que Moscú "no pretende para nada" convertir a Venezuela en una segunda Siria.



"Existe un acuerdo firmado en 2001 con Hugo Chávez. Este fue ratificado por la Asamblea Nacional, es totalmente legal y se corresponde con todas las normas de la Constitución de Venezuela", recordó.



El jefe de la diplomacia rusa indicó que en el marco de este acuerdo Rusia entregó a Venezuela equipamiento técnico-militar. "Este necesita mantenimiento. Ahora es el plazo de realización del mantenimiento. No hay nada más que eso", concluyó.



A finales de marzo, Rusia envió a Venezuela dos aviones con un centenar de militares comandados por el mayor general Vasili Tonkoshkurov, el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra ruso.



EEUU tildó ese despliegue de "amenaza directa" y ha insistido en que tiene la intención de "defender" y "proteger" sus intereses en la región.

(Con información de EFE)