Cancelan evento religioso con madres del 11J en Las Tunas por acoso de la Seguridad del Estado

El Ministerio Internacional Apostólico y Profético Viento Recio, con sede en Las Tunas, postergó hasta nuevo aviso el evento que tenía planificado con las madres de los presos del 11J para el próximo fin de semana por las presiones de la Seguridad del Estado.

Al encuentro, titulado “Rompiendo las cadenas”, que se realizaría en la red de iglesias apostólicas de ese ministerio en la ciudad oriental cubana, ya habían confirmado su participación muchas de las madres del 11 de julio, pero en las últimas semanas se incrementó el hostigamiento por parte de la policía política con el propósito de prohibir la realización de la actividad.

El apóstol Mario Jorge Travieso, presidente del ministerio, y las pastoras Adriana Medina Meriño y Vivian Barredo Toledo, fueron detenidos e interrogados, según dijo esta última a Radio Martí.

“Obviamente ha habido un asedio muy grande y una presión enorme en contra de nuestras familias, sobre todos nosotros. No concebimos que una obra tan maravillosa como es el amor de Dios pueda causar tantos daños políticos, según ellos. Y entonces se pospone el evento; no es una cancelación, pero la próxima vez que lo vayamos a realizar vamos a implementar la estrategia de no darle publicidad, para lograr realizarlo y poder hacer algo bien bonito, que es orar por ellas y por sus hijos, que es poder ayudar a estas madres que están heridas, y están enojadas con el sistema porque puso a sus hijos como criminales, pero para ellas son sus hijos. Y es manifestar el amor de Dios, que es el propósito de este encuentro”, señaló Barredo Toledo.



Por su parte, el apóstol Mario Jorge Travieso, que preside el Ministerio Viento Recio, alertó que las autoridades han llegado, incluso, a amenazar con ser detenidas a las madres que participarían.

“La situación se complicó porque ellos están detrás de todo lo que estamos haciendo. Me dijeron los interrogadores, cuando me secuestraron junto a mi esposa, que yo todos los días hablaba por Radio Martí, y yo le respondí que hablaba por Radio Martí cuando me llaman, y si me llama Radio Victoria que es la estación radial de Las Tunas, también le doy la entrevista, pero nunca han tenido el decoro de llamarme. Entonces me dijeron que si yo continuaba hablando me podrían llevar preso”, denunció el religioso.

Añadió que el hostigamiento de la policía política no ha terminado.

“Este domingo nosotros ofrecimos el culto de la iglesia… pasando carros patrulleros por la sede de la congregación, pasando militares uniformados constantemente. Estamos siendo acosados porque le tienen miedo al evento de las madres de los presos del 11J. Entonces por sus reprimendas, por su represión, por sus amenazas, entendimos que el evento no se podía hacer público. Obvio que lo queremos dar, porque hay una necesidad extraordinaria de esas madres, porque es un evento netamente religioso, no político, y la iglesia nuestra tiene derecho de darlo”, concluyó el pastor.