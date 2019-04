Canadá defenderá intereses de sus empresarios en Cuba

La Ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, reaccionó el día de hoy a la decisión por parte de los Estados Unidos de poner en vigor el próximo 2 de mayo del Título III de la Ley Helms-Burton.

La ministra aseguró que el estado canadiense “revisará las opciones en respuesta a esta decisión.”

Vea aquí la Declaración

17 de abril de 2019 - Ottawa, Ontario - Global Affairs Canada

La Honorable Chrystia Freeland, Ministra de Relaciones Exteriores, emitió hoy la siguiente declaración con respecto a las empresas canadienses que operan en Cuba y la decisión de los Estados Unidos de no suspender el Título III de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática de Cuba (Libertad) de 1996, comúnmente conocida como La Ley Helms-Burton:

“Canadá está profundamente decepcionado con el anuncio de hoy. Revisaremos todas las opciones en respuesta a esta decisión de los Estados Unidos.

Desde que Estados Unidos anunció en enero que revisaría el Título III, el Gobierno de Canadá se ha comprometido regularmente con el gobierno de los Estados Unidos para expresar nuestras inquietudes sobre las posibles consecuencias negativas para los canadienses, preocupaciones que son antiguas y bien conocidas por nuestros socios estadounidenses.

Me he reunido con el Secretario de Estado de los EE. UU., Mike Pompeo, para registrar esas inquietudes. Funcionarios canadienses y estadounidenses han tenido discusiones detalladas sobre la Ley Helms-Burton y la Ley de medidas extraterritoriales extranjeras de Canadá. También he discutido este tema con la UE.