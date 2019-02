Canadá acoge reunión sobre Venezuela y Trudeau anuncia multimillonaria ayuda La reunión de emergencia del Grupo de Lima se inició este lunes en Ottawa con el objetivo de aumentar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro para que abandone el poder y consolidar el apoyo a Juan Guaidó, que el 23 de enero pasado se proclamó presidente encargado del país.



A la apertura de la reunión asistió el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien, en español, dijo que "este es un momento crucial para el pueblo de Venezuela" y que "ahora es el momento para la transición democrática" en el país.



Durante la apertura de la reunión también se proyectó un mensaje en video de Guaidó, en el que afirmó que Venezuela "está cerca de lograr la vuelta de la libertad" y que es necesario que la comunidad internacional mantenga la presión sobre el régimen de Maduro. Trudeau dijo de Guaidó que "ha mostrado un enorme valor y convicción para seguir el camino legal a la democracia, tal y como está establecido en la constitución venezolana", y que "ha dado esperanza a innumerables personas en todo el mundo".



El primer ministro canadiense añadió que "Venezuela ahora tiene un presidente interino legítimo y un claro camino constitucional hacia elecciones libres y democráticas" y que la reunión del Grupo de Lima "dará una oportunidad para discutir qué pasos se pueden tomar para apoyar el proceso democrático".



Trudeau anunció que Canadá proporcionará 53 millones de dólares canadienses (unos 39 millones de dólares estadounidenses) de ayuda

humanitaria para los venezolanos.



En la apertura también intervino el ministro de Asuntos Exteriores de Perú, Popolizio Bardales, quien afirmó que el reconocimiento de Guaidó como presidente legítimo de Venezuela es "el comienzo del fin de la dictadura".



La reunión de emergencia del Grupo de Lima trata la actual situación política en Venezuela, medidas para ayudar económicamente al país así como la crisis humanitaria y de refugiados.



A la reunión asisten los ministros de Asuntos Exteriores de los 14 países fundadores del Grupo de Lima excepto México, que tras la llegada a la presidencia del país de Andrés Manuel López Obrador se ha descolgado del grupo.



El secretario de Estado, Michael Pompeo, tiene previsto intervenir vía teleconferencia desde Washington. También están presentes representantes de la Unión Europea (UE), Francia, Alemania, Holanda, Portugal, España y el Reino Unido así como Julio Borges, presidente del partido Primero Justicia de Venezuela y representante de Guaidó en el Grupo de Lima. Borges declaró hoy a Efe que espera que "todo el Grupo de Lima se sume al proceso de ayuda humanitaria y que se sume con mucha fuerza en todo lo que tiene que ver con el apoyo a un proceso electoral libre".



El abogado y político venezolano también dijo que espera que la reunión de Ottawa concluya con "una posición clara que impida que otros procesos ajenos al Grupo de Lima vengan a distorsionar el camino que se ha iniciado a la transición".











Maduro propone elecciones anticipadas a Asamblea Nacional La propuesta surge en medio de las presiones para que Nicolás Maduro deje el cargo y sean convocados nuevos comicios presidenciales en Venezuela. Las próximas elecciones legislativas están previstas para 2020. Nicolás Maduro dijo este sábado que la chavista Asamblea Nacional

Constituyente (ANC) quiere "adelantar" las elecciones parlamentarias

para este año y hacer frente a la "crisis" que dice existe en el "Legislativo burgués" que controla la oposición y anunció que apoya esta idea.



En un discurso a sus seguidores, Maduro dijo que corresponde a la Asamblea Constitucional, dominada por el oficialismo, decidir si respalda su propuesta.



Las próximas elecciones legislativas están previstas para 2020. Maduro dijo que la oficialista Asamblea Nacional Constituyente está debatiendo el tema en vista de lo que calificó como "la crisis" de la opositora Asamblea Nacional, cuyo líder Juan Guaidó se proclamó presidente interino del país hace unos días argumentando que Maduro usurpa el cargo tras ganar unos controversiales comicios en 2018. Decenas de miles de personas se concentraron este sábado en dos grandes actos en Caracas, uno convocado por la oposición para exigir la renuncia de Maduro y el otro para conmemorar los 20 años de la llegada al poder del fallecido presidente Hugo Chávez. (Agencias EFE, AP y Reuters)











Maduro valora huir a países árabes o del este de Europa El embajador ante el Grupo de Lima, Julio Borges, afirma que Maduro y su gente "están tocando ya puertas de diferentes países para buscar una posibilidad de asilo o escondite cuando se vayan de Venezuela". El gobernante venezolano, Nicolás Maduro, está "tocando la puerta" de países árabes y del este de Europa para su retiro, afirmó en una entrevista con Efe Julio Borges, embajador ante el Grupo de Lima del autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó. "Sí sabemos -dijo Borges- que ellos están tocando ya puertas de diferentes países para buscar una posibilidad de asilo o escondite cuando se vayan de Venezuela". Por "vía diplomática" la oposición venezolana ha recibido información sobre la posibilidad de que Maduro esté valorando exiliarse en "países árabes y países del este de Europa"; pero Borges rechazó ofrecer más detalles sobre el hipotético destino del líder chavista, en el poder desde 2013. Borges aseguró que Maduro ha contactado a Gobiernos con los que mantiene una conexión ideológica y también a naciones de ideologías más conservadoras. "Ideológicamente, de todo. Ha tocado la puerta a países árabes, ha tocado la puerta a países que no son ideológicamente similares a ellos porque tú sabes como son los comunistas que, al final, les gusta el socialismo para los demás, pero no para ellos", subrayó Borges con ironía. En los últimos días se han multiplicado las especulaciones sobre la posibilidad de que Maduro esté buscando un refugio por si se viera forzado a dejar el poder ante la presión de parte de la comunidad internacional, que respalda a Guaidó como presidente

"legítimo" de Venezuela. Esas especulaciones han sido alimentadas por el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, quien el jueves recomendó a Maduro que se retirara en una "playa" lejos de Venezuela y el viernes le amenazó con "Guantánamo" (Cuba), donde EEUU tiene una prisión militar para sospechosos de terrorismo. "La caída de Maduro en Venezuela -opinó Borges- va a ser la caída de los regímenes de Cuba y Nicaragua. Es finalmente la caída del muro de Berlín en toda América Latina". Borges, que buscó aislar internacionalmente al chavismo como presidente del Parlamento entre 2017 y 2018, consideró que Venezuela es un "Estado fallido" que está "ocupado" por Cuba con agentes insertados en los más altos estratos del poder, incluida la jefatura militar. En 2017 el diario comunista de Cuba Juventud Rebelde informó de que había 46.000 cubanos en Venezuela, pero aseguró que su objetivo era ayudar en 20 programas sociales entre los que destaca la misión "Barrio Adentro", destinada a fortalecer el sistema de salud pública. "La transformación de Venezuela va a ser la transformación de la libertad en toda América Latina", subrayó Borges. El venezolano fue designado el 29 de enero como embajador de Guaidó ante el Grupo de Lima, compuesto por una docena de países del continente americano. Borges y otros representantes de Guaidó, como su "embajador" en EE.UU., Carlos Vecchio, están tratando de afianzarlo como presidente interino de Venezuela y, por eso, esta semana se reunieron en Washington con el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, entre otros altos cargos. Ahora, el objetivo de Borges es aglutinar más apoyos durante la reunión que el Grupo de Lima mantendrá el lunes en Ottawa (Canadá). Borges quiere obtener un "respaldo decidido" del Grupo de Lima a la apertura "urgente" de un canal humanitario y, además, ofrecerá garantías de que "pronto" Guaidó convocara unas elecciones "libres". Para esos comicios, Guaidó podría pedir ayuda a observadores internacionales de la Unión Europea (UE) y de la Organización de Estados Americanos (OEA), adelantó Borges. Asimismo, Borges solicitará al Grupo de Lima que aumente la presión sobre la cúpula civil y militar que, a su juicio, mantiene a Maduro en el poder; y que "tome medidas" contra aquellos que han cometido violaciones de derechos humanos, así como delitos de corrupción y lavado de capitales. En ese sentido, el opositor adelantó que "una idea muy buena" que se está barajando es congelar los activos de los autores de crímenes de corrupción para que ese dinero se transforme en "ayuda humanitaria", es decir, en alimentos y medicinas para los

venezolanos. Borges, nacido en Caracas en 1969, ha sido uno de los arquitectos de la estrategia internacional de la oposición venezolana. Esa estrategia ha permitido que Guaidó aglutine el apoyo como presidente interino de EE.UU. y de la mayor parte de los países del continente americano, incluidos Brasil, Colombia y Argentina; aunque Maduro mantiene el respaldo de Rusia, China, Bolivia, Cuba y Nicaragua, entre otros. (Con información de Efe)











Oposición desafía a Maduro en las calles en el 20 aniversario del chavismo La oposición llamó el sábado a una nueva jornada de protestas en toda Venezuela mientras intensifica sus esfuerzos para lograr el arribo de ayuda humanitaria internacional, que el gobierno rechazó por considerarla parte de un plan para justificar una invasión militar. El presidente interino de Venezuela Juan Guaidó hizo un llamado a llevar las manifestaciones a todos los rincones del planeta. "En todos los municipios de Venezuela y en cada ciudad del mundo, vamos a mandar un mensaje muy claro. Vamos a dar una muestra de fuerza, de forma pacífica y organizada", expresó en Twitter. Su llamado fue seguido por varios venezolanos en importantes ciudades como Bruselas y Barcelona. Guaidó informó este sábado que se conformó una "coalición de ayuda humanitaria" con centros de acopio desde Cúcuta (Colombia) y Brasil.



"Hay entre 250.000 y 300.000 venezolanos en riesgo de muerte", dijo desde una tarima en una plaza del este de Caracas donde se celebra una manifestación en respaldo al reconocimiento del Parlamento Europeo a Guaidó. Un grupo de reconocidos artistas entre los que se encuentra Juanes, JBalvin, Luis Fonsi, Edgar Ramírez y Alejandro Sanz han enviado un mensaje de respaldo a los venezolanos. Las manifestaciones de la oposición coinciden con una concentración que convocó el gobierno en una de las principales avenidas del centro de Caracas para conmemorar los 20 años de la llegada al poder del fallecido presidente Hugo Chávez, la cual marcó el inicio de su revolución bolivariana. El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, dijo en un mitin en Florida el viernes que el tiempo para el diálogo había terminado y que todas las opciones estaban sobre la mesa. Lee también Pence: "Ha llegado el momento de acabar con la dictadura de Maduro de una vez por todas" [Agencia AP, Reuters y redes sociales]











