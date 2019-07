Bofill: visionario y pionero de la lucha pacífica en Cuba

CARLOS ALBERTO MONTANER

Escritor y analista de CNN

A Ricardo Bofill y al resto del Comité Cubano Pro Derechos Humanos --Gustavo Arcos, Martha Frayde, Elizardo Sánchez, Oscar Peña, el adolescente Juan Manuel Cao, Sebastián Arcos y su hijo Tansito, entre otros-- se debe un cambio fundamental en la historia de las batallas políticas en Cuba. Ellos fueron los pioneros en plantear la lucha pacífica contra la tiranía. La tradición revolucionaria cubana había sido la tea incendiaria y el ojo por ojo, a partir del Comité cambió el lenguaje y cambiaron los objetivos. Por eso la reacción del gobierno cubano ha sido tan áspera. Les resultaba mucho más fácil reprimir a enemigos armados que desarmados. La huella de Bofill y el Comité perdurará en la historia cubana.

MARIA ELENA CRUZ VARELA

Escritora

Cuando yo no tenía ni idea de lo que era tener derechos; cuando yo tenía la idea equivocada de que todos los derechos que me correspondían como ser humano ya estaban resueltos, una muchacha estudiante universitaria de Matemáticas me habló de Roberto Bofill y del Comité Cubano Pro Derechos Humanos, y ahí fue donde también me enteré de Radio Martí y empecé a escuchar Radio Martí.

Tremendo atreverse en aquella época. Una dice: “Yo me atreví en mi época”. Pero no, no: era atreverse en aquella época [los años 70] de Bofill. Él fue el fundador. Hizo una labor prácticamente aislado, prácticamente solo, sin internet, sin nada, en un momento de absoluto apoyo en el mundo a la dictadura cubana. Lo primero que hice cuando supe la noticia fue darle las gracias por habernos recordado a los cubanos que éramos humanos con derechos, y desearle que, adonde quiera que haya ido en este tránsito, encuentre el sosiego y el apoyo que muchas veces no encontró entre nosotros los cubanos.

OMAR LOPEZ MONTENEGRO

Fundación Nacional Cubano Americana

Bofill fue un visionario. Tuvo la visión de cambiar la plataforma de lucha contra el castrismo hacia el tema de los derechos humanos. ¿Por qué? Bofill era un erudito, conocía mucho la realidad internacional. Se produjeron los Acuerdos de Helsinki entre la Unión Soviética y Estados Unidos, en muchos países de Europa del Este comenzaron a surgir movimientos de derechos humanos, y Bofill tuvo la visión de enrumbar la lucha por ese camino. Un hombre de profundas convicciones democráticas, un hombre que estuvo muy apegado al tema de la No Violencia. De hecho fue un pionero en la implementación de la No Violencia como método de lucha en Cuba. Un excelente ser humano, un buen amigo, un hombre que siempre estaba del lado de la gente que tenía a su alrededor. El legado de Bofill está ahí, en todas las personas que participan desde Cuba en Radio Martí, o todos los que hemos participado a través de los años. Se ha ganado su puesto por si mismo en la historia de Cuba.

RODOLFO GONZÁLEZ

Ex Vocero del Comité Cubano Pro Derechos Humanos

Estaba Bofill en la prisión, y fue a visitarlo el [ministro del Interior, general] José Abrantes Fernández, que iba vestido de uniforme impecable a burlarse él. Se quitó sus gafas Ray Ban, como han descrito en un diario, y le dijo a Ricardo: “No sabes en la clase de lío que te has metido”. Hicieron una campaña contra Bofill, Granma públicó “Radiografía de un fullero”… Después, cuando Fidel Castro metió preso a Abrantes, Ricardo le respondió en la prensa ya estando aquí [en Estados Unidos]: “Abrantes, no sabes en la clase de lío que te has metido”. Bofill es un gran ser humano que se ha ido a la casa del Padre. No debemos estar tristes, sino pedirle a Dios que bendiga su alma abundantemente.

ROBERTO BERMÚDEZ

Periodista

Puedo asegurar, por haberlo conocido muy de cerca, que Bofill fue el primer opositor que después de cumplir prisión política, sorprendió al gobierno cubano con la primera organización opositora dentro de la sociedad cubana. Mientras vivió en Cuba y fuera también, nunca cesó de denunciar al gobierno por sus violaciones a los derechos humanos, término que se conoció en Cuba por primera vez, gracias a él.