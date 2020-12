Caída en la economía del 11% es otra mala noticia para los cubanos

La economía cubana decrece y no cumple los pronósticos del régimen. Siguen las malas noticias para los cubanos.

“Estamos estimando que el comportamiento del PIB este año 2020 de un decrecimiento en el entorno del 11%”, declaró el viceprimer ministro y titular de Economía, Alejandro Gil, ante los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular.



Gil dijo que la caída del Producto Interno Bruto se produjo debido a la pandemia, la baja del turismo y las sanciones impuestas por Estados Unidos.

Según la economista Martha Beatriz Roque, la información del ministro donde admite las tensiones en la economía del país por la escasez de divisas, significa que vienen tiempos más duros.

“En el 2021 la crisis va a ser mucho más profunda, el problema del régimen en estos momentos está dado por dos cosas: en primer lugar no tienen dinero, eso es algo que todo el mundo conoce... los países que están comerciando con la dictadura saben bien que no pueden comerciar porque no tienen dinero para comerciar. Y en segundo lugar, que dentro de la posibilidad de producción, no hay producción, porque en algunos casos no tienen materia prima y en otros casos la gente no quiere trabajar, porque este país ha creado “el hombre nuevo del Che”, que es indiscutiblemente, el vividor de la gente que está en el exilio y que manda remesas”, dijo la opositora.



Gil vaticinó una recuperación para 2021, el primer año sin dualidad monetaria en la isla, que dejará fuera de circulación el CUC y mantendrá el peso cubano como su única moneda oficial.

Jorge Ignacio Guillén, licenciado en Economía, dijo que no hay soluciones que hagan salir al país de la crisis de un día para otro.

“Si se pasa de la teoría a la práctica y se hacen algunas reformas en la economía, puede ser entonces que la reactivación sea más rápida y que en cuestión de uno o dos años el PIB se recupere lentamente, poco a poco. Pero si no, seguiremos en crisis y con resultados negativos", explicó.



Para 2021 a partir de la apertura del turismo podrían llegar unos dos millones de visitantes y el deshielo económico espera un crecimiento de entre 6% y 7% del Producto Interno Bruto, según el ministro Gil.