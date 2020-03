Cárceles colombianas en tiempos del Coronavirus

Colombia vivió una serie de motines en al menos 14 cárceles en medio de la emergencia que se vive en el país ante el COVID-19 y horas antes de una cuarentena obligatoria impuesta por el presidente Iván Duque.

Durante la noche del domingo hubo un intento de fuga en el centro penitenciario la modelo de Bogotá y motines en varias cárceles del país.

Según la Ministra de Justicia, Margarita Cabello, este intento de fuga dejó como resultado "23 privados de la libertad muertos, 83 privados de la libertad heridos de los cuales 32 están en centros hospitalarios y 7 funcionarios del INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) del cuerpo de custodia heridos, 2 en estado crítico".

Cabello asegura que estos motines no se dieron debido al coronavirus "no hay un problema sanitario que haya originado ese plan y estos motines", además la ministra indicó que la fuga fue controlada y que no se escapo ningún prisionero.

"La situación esta controlada, la rápida acción de nuestro cuerpo de custodia evito que este plan de fuga se llevara a cabo" dijo el director general del INPEC General Norberto Mujica.

Los internos se revelaron tan pronto restringieron las visitas a los centros penitenciarios y al temor de contraer coronavirus debido al hacinamiento en el que se encuentran.

A través de un comunicado que circula en redes sociales firmado como el "Movimiento Nacional Carcelario" los prisioneros denuncian las condiciones "infrahumanas en las que viven".

Hasta el momento en Colombia no hay casos registrados de coronavirus en las penitenciarias, no hay casos ni de prisioneros ni de custodios infectados con COVID-19 aseguró la Ministra Cabello.

Los internos piden que el gobierno del presidente Duque declare la emergencia carcelaria y "ordene la liberación humanitaria de presos".

A pesar de las restricciones impuestas por el gobierno, varios familiares se agolparon para exigir noticias de sus seres queridos en diferentes centros penitenciarios del país.