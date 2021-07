Cuba reportó este sábado otros 31 fallecidos por COVID-19 y 6,750 nuevos casos de la enfermedad, las cifras más altas desde que comenzó la pandemia, informaron las autoridades.

Los indicadores de este sábado “son los peores”, dijo el jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Dr. Francisco Durán, una frase que ha venido repitiendo en los últimos días, con el agravamiento de la situación epidemiológica en el país, que mantiene 205 eventos activos de la enfermedad.

Los récords diarios de contagios y muertes se rompen continuamente en medio de una crisis sanitaria que las autoridades del país no han logrado contener.

Entre los fallecidos se encuentra una embarazada de 22 años, de la provincia de Guantánamo, informó el Dr. Durán.

La cifra de ingresos en hospitales y centros de aislamiento supera los 50 mil pacientes por primera vez, con un total de 53,106: 16,533 sospechosos, 8,368 en vigilancia, y el récord de 28,205 casos activos confirmados.

Residentes de Cárdenas emplazan a Díaz-Canel

Matanzas, epicentro de la pandemia en la isla, informó de 2,657 nuevos contagios, luego de que el viernes superara los 3 mil. La situación es grave en esa provincia, con los hospitales desbordados de pacientes y el déficit de medicamentos y otros insumos.

Familiares con pacientes fallecidos e internos en un hospital de Cárdenas denunciaron en un video publicado en redes sociales la crítica situación que viven los pacientes en ese municipio, donde, aseguran, no hay recursos ni para enterrar a los muertos.

Uno de ellos emplazó directamente al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel.

"Sufrimos porque se nos muere un familiar por falta de medicamentos (...). Se me muere ahora mismo mi familiar y no hay ni carro, no hay una caja pa' meterlo. Dónde está el apoyo que había pa' Cárdenas. Díaz-Canel, ¿qué está pasadondo? ¿estás reposando tu comida, mi hermano, o no te dieron la información?", señaló visiblemente molesto.

Guantánamo reporta más de 900 casos

En el extremo oriental de la isla, en Guantánamo, la provincia más pobre del país, se reporta este sábado la preocupante cifra de 932 contagios.

Las autoridades locales informaron el jueves que los centros de aislamiento no dan abasto ante el aumento de casos, por lo que han decidido abrir otros locales con ese fin, según un reporte del diario estatal Venceremos.

Guantanameros han criticado la gestión gubernamental y responsabilizado a los dirigentes de la provincia por el rebrote de la enfermedad.

"Vuelve a repetirse el error o los errores del brote anterior. No hubo prevención, ni previsión, por parte de la dirección de la provincia.Y ahora se están pagando las consecuencias. La culpa no es solo del pueblo. Y tiene su parte. Hay otra que recae en sus dirigentes. No destinar los recursos necesarios de asistencia médica a los centros de aislamiento: (Carro de paro, camillas, desfibriladores y demás). Si no que vean la entrevista de SOLVISIÓN en el esclarecimiento a los fallecidos en la jornada anterior", comentó en Facebook Leuvis Perez Rogena.

La situación no es más favorable en La Habana, con 608; Santiago de Cuba, con 500; Villa Clara, con 290; Ciego de Ávila, con 272; Sancti Spíritus, con 236; Pinar del Río, con 200; Cienfuegos, con 191; Holguín, con 191; Mayabeque, con 190; Las Tunas, con 144, y Camagüey, con 136, entre los territorios más afectados.

En edades pediátricas fueron diagnosticados 1,199 pacientes. Ya se acumulan 33,343 contagios en este sector poblacional.

Desde marzo de 2020 hasta la fecha, las autoridades han reportado 231,568 casos de COVID-19 en el país y 1,490 fallecidos.