Botón de muestra: juegos duraron 2:45 horas como promedio en Día Inaugural

El comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, debe estar tirando voladores en su oficina del Rockefeller Center, en Nueva York.



Al menos el Día Inaugural, la nueva regla del cronómetro de “pitcheo” funcionó a las mil maravillas y los juegos promediaron menos de tres horas de duración.



La media para los 15 juegos de la jornada del jueves, en la que inició la temporada del 2023, fue de dos horas y cuarenta y cinco minutos.



Sólo cinco de los 15 partidos sobrepasó las tres horas y hubo dos, el de los Tigres de Detroit vs Rays de Tampa Bay y el de los Guardianes de Cleveland ante los Marineros de Seattle, que apenas duraron dos horas y 14 minutos cada uno.



Los choques que sobrepasaron las tres horas, con la excepción del de Azulejos de Toronto y Cardenales de San Luis, apenas fueron más allá: Bravos de Atlanta vs Nacionales de Washington (3:07), Orioles de Baltimore vs Medias Rojas de Boston (3:10), Filis de Filadelfia vs Rangers de Texas (3:04) y Piratas de Pittsburgh vs Rojos de Cincinnati (3:02).



El de Toronto y San Luis demoró tres horas y 38 minutos, pues fue de mucha ofensiva, con 19 carreras y 34 hits entre ambos equipos.

De acuerdo con la nueva regla del cronómetro, cuando no hay corredores en bases, los pitchers tendrán 15 segundos para realizar cada envío y 20 segundos cuando haya hombres en circulación.



Si los lanzadores demoran más de ese tiempo, el árbitro automáticamente otorgará una bola en el conteo del bateador.



Asimismo, el bateador obtiene un tiempo muerto por aparición al plato y debe estar listo en la caja cuando quedan ocho segundos. Si no cumple con ese tiempo, el umpire decretará automáticamente un strike en su cuenta.



El derecho Marcus Stroman, de los Cachorros, y el dominicano Rafael Devers, tercera base de los Medias Rojas, fueron las primeras víctimas del reloj.



En el tercer inning del juego ante los Cerveceros de Milwaukee, Stroman demoró más de 20 segundos para lanzarle a Christian Yelich, quien estaba en cuenta de dos strikes y una bola, con un hombre en segunda.



Automáticamente, el árbitro principal, Ron Kulpa, le concedió la segunda bola a Yelich.



Por su parte, Devers estaba en cuenta de dos strikes y una bola, cuando se pasó de los ocho segundos en que debía estar listo para batear en el octavo inning ante los Orioles, por lo que el umpire de home, Lance Barksdale, decretó el tercero y lo ponchó.



Los equipos ya habían ensayado el uso del cronómetro durante los juegos de los entrenamientos primaverales, aunque todavía algunos jugadores deberán adaptarse a la nueva reglamentación, que busca agilizar los partidos de pelota.