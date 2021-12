Blinken visitó hospital en que tratan a funcionarios afectados por el "Síndrome de La Habana"

Los Estados Unidos anunció este martes que no dará asistencia no humanitaria o no relacionada con el comercio, durante el año fiscal 2022 y votará en contra de préstamos internacionales en esos rubros para Cuba y Nicaragua, entre otros países, por no hacer lo suficiente para combatir la trata de personas.

En un memorando dirigido al Secretario de Estado, Antony Blinken, y difundido por la Casa Blanca, el presidente Joe Biden anunció la determinación con respecto a los esfuerzos de los Gobiernos extranjeros en relación con la trata de personas.

El memorando detalla que Washington "no proporcionará asistencia no humanitaria, no relacionada con el comercio ni permitirá fondos para la participación en programas educativos y de intercambio cultural para funcionarios o empleados de los Gobiernos de Cuba, la República Popular Democrática de Corea, Eritrea, Nicaragua, Rusia y Siria" durante el año fiscal 2022.

La medida se mantendrá en vigencia hasta que dichos Gobiernos cumplan con las normas de la Ley de Protección de Víctimas de Trata de Personas, o hagan esfuerzos significativos para cumplir con las normas mínimas al respecto.