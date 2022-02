Blinken: Si Rusia invade a Ucrania, respuesta de EEUU y sus aliados será "pronta, unificada y severa"

El presidente Joe Biden dijo en un discurso a la nación este martes que Estados Unidos "aún no ha verificado" la afirmación de Rusia de que algunas de sus fuerzas se han retirado de la frontera con Ucrania y opinó que una invasión de Ucrania sigue siendo una posibilidad.

“El ministro de defensa ruso informó hoy que algunas unidades militares están abandonando sus posiciones cerca de Ucrania. Eso sería bueno, pero aún no lo hemos verificado. De hecho, nuestros analistas indican que siguen estando en una posición muy amenazante”, dijo.

El presidente agregó que hay "mucho espacio para la diplomacia" con Rusia que podría evitar un conflicto en Europa.



En su discurso, pronunciado desde la Casa Blanca, Biden expuso las áreas en las que Washington y Moscú pueden seguir conversando mientras Rusia sigue concentrando tropas a lo largo de su frontera con Ucrania.

El presidente dijo que “Estados Unidos ha puesto sobre la mesa ideas concretas para establecer un entorno de seguridad en Europa, y que están proponiendo nuevas medidas de control de armas, de transparencia y de estabilidad estratégica.

“Estados Unidos y la OTAN no son una amenaza para Rusia. Ucrania no amenaza a Rusia. Ni Estados Unidos ni nuestra OTAN tienen misiles en Ucrania. No tenemos planes de ponerlos allí. No buscamos desestabilizar Rusia. A los ciudadanos de Rusia: no eres nuestro enemigo”, declaró Biden.

El presidente añadió que Estados Unidos está listo para responder con decisión a un ataque ruso a Ucrania, “que todavía es una gran posibilidad”.

Biden advirtió que si Rusia invade a Ucrania, Estados Unidos ejercerá “una intensa presión sobre sus instituciones financieras más grandes y significativas y sus industrias clave”, añadiendo que las medidas están listas para funcionar tan pronto como Rusia actúe.

“Impondremos consecuencias a largo plazo, socavaremos la capacidad de Rusia para competir económica y estratégicamente. Y cuando se trata de Nord Stream 2, el gasoducto que traerá gas natural de Rusia a Alemania, si Rusia sigue invadiendo Ucrania, no sucederá".

El mandatario estadounidense también reconoció la probabilidad de que las sanciones de Estados Unidos y los aliados a Rusia en represalia por una invasión de Ucrania tengan un impacto significativo en la economía estadounidense, incluidos posibles aumentos de precios y la interrupción del suministro de energía de la nación.

“El pueblo estadounidense comprende que defender la democracia y la libertad nunca es gratuito”, concluyó.