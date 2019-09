Biografía del diplomático cubano Guillermo Belt sale a la luz en Miami

“Un instrumento de paz”… La vida del Dr. Guillermo Belt Ramírez, así ha resumido el escritor cubanoamericano Daniel Pedreira la investigación que concluida sobre el importante diplomático cubano de la era republicana y que presentará este lunes en Miami.

Se trata de An Instrument of Peace: The Full-Circled of Amabassador Guillermo Belt Ramírez, Edit. Lexington Books, 2019, y en el que Pedreira hurga en la trayectoria de Belt desde su puesto en el gobierno de Carlos Manuel de Céspedes (hijo) en 1939 hasta sus incursiones en la diplomacia cubana de la república.

En entrevista con Radio Televisión Martí Pedreira habló sobre su investigación en la obra de Belt, que fue Alcalde de La Habana, diplomático en Moscú y Washington, y al subir Castro al poder en 1959 se quedó a vivir en la capital estadounidense.

“Fue embajador de Cuba ante las Naciones Unidas, cuando se creó la organización fue el que firmó la Carta de Naciones Unidas a nombre de Cuba”, resalta Pedreira.

Belt Ramírez (La Habana 1903-EEUU 1989) Sirvió a los gobiernos de Carlos Mendieta y Ramón Grau San Martín. Bajo su mandato como Alcalde de La Habana iniciado en 1935 se construyó el Hospital Infantil “restauró la Plaza de Armas y las calles de La Habana tomaron sus antiguos nombres”, reseña Ángel Fuentes para el portal Nuevo Orden.

Aunque esta edición es en inglés, de las palabras de contraportada se extrae la siguiente valoración: “El éxito de Belt en las esferas diplomática y política se encontró con el dolor y las dificultades del exilio. Gracias a su fe, el amor de su familia y un inquebrantable sentido del patriotismo, Belt perseveró, manteniendo su pasión por los valores e ideales democráticos de Cuba hasta su fallecimiento”.

Pedreira se ha enfocado en la historia política cubana y asegura: “quise saber un poco más sobre su obra, y mientras más encontré, más me pareció una figura insigne de la diplomacia cubana de esa época”.

En la actualidad Pedreira estudia un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad Internacional de la Florida (FIU) en Miami; tiene una maestría en Operaciones de Paz por la George Mason University (Viginia) y es autor de El último constituyente: El desarrollo político de Emilio “Millo” Ochoa (2013).

A la obra de Belt se suma su colaboración junto a diplomáticos latinoamericanos para la fundación de la OEA en 1948 y su aporte a la delegación cubana que laboró (y firmó) la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

“¿Cómo ayuda la historia diplomática de Cuba a explicar las relaciones actuales entre Estados Unidos y Cuba dentro de un contexto político e histórico más amplio como lo refleja la vida del Embajador Belt?”, indagó Daniel Pedreira y aquí está el resultado.

An Instrument of Peace: The Full-Circled of Amabassador Guillermo Belt Ramírez será presentado el lunes 9 de septiembre en la librería Books&Books de Coral Gables a las 6:30 pm.