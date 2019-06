El error de Bill de Blasio en Miami

El precandidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Bill de Blasio, dijo en Twitter que no quiso ser ofensivo este jueves en Miami cuando pronunció una frase que solía utilizar el Che Guevara.

De Blasio dijo que no sabía que esa frase estaba asociada con el guerrillero comunista. "No quise ofender a nadie", dijo el alcalde de Nueva York. "Ofrezco mis disculpas por no haber sabido esa historia".

El aspirante demócrata, quien participó el miércoles en el debate del Partido Demócrata, dijo en el aeropuerto internacional de Miami, “Hasta la victoria, siempre”.

Luego, explicó que sólo quiso decirlo como un mensaje literal a los trabajadores en huelga en el aeropuerto, para que tuvieran éxito en su protesta para exigir mejores condiciones laborales.

La senadora estatal de la Florida, Annette Taddeo, criticó la frase en Twitter. “Totalmente disgustada”, fue lo que dijo.

“Cómo puede alguien que pretende ser líder del mundo libre citar a un guerrillero asesino, en Miami, ni más ni menos”, dijo Taddeo.

El senador federal Rick Scott, republicano de la Florida, tuiteó: “En caso de que haya alguna duda de que los demócratas que aspiran a la presidencia están adoptando el socialismo, Bill de Blasio se encuentra en Miami citando al... Che Guevara”.

Evelyn Perez-Verdia, estratega política, dijo que la declaración de De Blasio pone de manifiesto la importancia de tener asesores latinoamericanos.

(Con información de Twitter)