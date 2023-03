Bielorrusia condena a Premio Nobel de Paz Bialiatski a 10 años de cárcel

Rusia controla alrededor del 20 % del territorio ucraniano, muy por debajo de la rápida toma de control en todo el país que se había pronosticado cuando invadió a su vecino, el 24 de febrero de 2022.



Con la guerra de Rusia en Ucrania ahora en su segundo año, hay una atención renovada en la ciudad minera de sal oriental de Bakhmut, el foco de una ofensiva rusa sostenida en los últimos meses. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dijo que la situación en Bakhmut se está volviendo cada vez más “complicada”. Bakhmut es solo una de las muchas áreas en la mira de Rusia mientras continúa la guerra.

Junto con los miles de millones de dólares en asistencia militar que las naciones occidentales han brindado, Ucrania busca aviones de combate, pero hasta ahora, Occidente ha rechazado esa solicitud. La alianza militar de la OTAN también ha expresado su preocupación de que Ucrania esté usando municiones más rápido de lo que puede reponerse.

Rusia controla alrededor del 20 % del territorio ucraniano, muy por debajo de la rápida toma de control en todo el país que se había pronosticado cuando Rusia invadió a su vecino el 24 de febrero de 2022.

La jefa de la oficina de Europa del Este de la Voz de América, Myroslava Gongadze, realizó recientemente una amplia entrevista con Kyrylo Budanov, jefe de la dirección principal de inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania en Kiev. Budanov habló de qué esperar en los próximos meses a medida que Rusia intensifica su campaña militar en Ucrania. La entrevista ha sido editada para mayor claridad.

VOA: Usted es la única persona, de hecho, como dicen personas cercanas a los procesos, que al comienzo de la invasión a gran escala, incluso antes del comienzo de una invasión a gran escala, enfatizó la necesidad de estar listo para una gran ofensiva rusa. ¿Ha sido escuchado entonces?

Kyrylo Budanov, jefe de inteligencia militar, Ministerio de Defensa de Ucrania: Como hoy ya es 25 [de febrero de 2023] y Rusia no ha podido cumplir ninguna de sus tareas estratégicas, podemos ver que, al menos en parte, me escucharon. En ese momento, digamos que diferentes personas tenían diferentes opiniones; sin embargo, a medida que se acercaba el período de febrero de 2022... se tomaron ciertas medidas y fue por eso que Rusia no pudo implementar su plan el día 24".

VOA: Dijiste: "Por eso". ¿Debido a qué?

Budanov: Como ejemplo, le puedo dar que ya el 23 [de febrero de 2022], nuestra aviación se dispersó. Entonces, cuando comenzaron los ataques con misiles el 24 [de febrero de 2022], las pérdidas en nuestra aviación de combate fueron casi mínimas, casi cero. Son pasos poco conocidos, muchos de ellos se dieron en el último momento, probablemente, pero se dieron.

VOA: ¿De qué otra forma logró Ucrania sobrevivir durante los primeros y muy difíciles días de la invasión a gran escala?

Budanov: Gracias a nuestra gente, heroísmo. ¿Qué más puedo agregar? Todos vieron... Rusia anda llorando que esta es su Gran Guerra Patria; de hecho, todavía no lo es para ellos. Pero para nosotros, en realidad es una Gran Guerra Patria. Todos, desde adolescentes hasta ancianos, en ese momento, todos se pusieron de pie para defenderse.

VOA: Ucrania y Rusia tienen un poder militar muy diferente, por supuesto, tanto en términos de mano de obra como de equipo militar. ¿Qué es lo que más necesita Ucrania hoy para lograr un gran avance en este proceso militar?

Budanov: No creo que le diga nada nuevo; es la intensificación del suministro de armas. Intensificación. "Se acerca el armamento, pero el ritmo y el volumen no son suficientes para un gran avance".

VOA: ¿Se trata de algún equipo especial, específico, equipo adicional, o se trata de lo que ya está provisto?

Budanov: Principalmente sobre lo que creo que ya está suministrado. Además, necesitamos aviones de ataque, que por el momento aún no han llegado.

VOA: Hay muchas llamadas para la provisión de F-16 a Ucrania. ¿Es el F-16 una panacea? ¿Existen diferentes tipos de armas similares que necesita Ucrania?

Budanov: En mi opinión, necesitamos aviones de ataque. F-16 y plataformas similares no son aviones de ataque. Los aviones de asalto, en EEUU, son, en primer lugar, los aviones A10 Thunderbolt II. Esto también es aviación militar, pero estos son helicópteros de ataque del tipo AH-64, etc. Estas son plataformas aéreas diseñadas para ataques terrestres.

VOA: ¿Por qué, entonces, el presidente de Ucrania y su equipo hablan específicamente del F-16?

Budanov: Como ya dije, esta es mi visión exclusivamente subjetiva, digamos. Quizás alguien vea un concepto diferente.

VOA: Se habla mucho de una gran ofensiva rusa. Hubo predicciones de que habría un bombardeo masivo de misiles los días 23 y 24 [de febrero de 2023]. No lo vimos.

Budanov: Gracias a Dios, aún no ha sucedido. Pero esto, admitámoslo, desafortunadamente, es un asunto bastante cotidiano para Ucrania ahora. La única irregularidad en esto es que cada vez, el tiempo entre los ataques con misiles aumenta y la cantidad de misiles en los ataques disminuye. Aquí está la única regularidad.

VOA: ¿Y cuál es el motivo de esta tendencia?

Budanov: Reducción de las existencias de misiles. No hay otra razon. Ya están, de hecho, oscilando casi en cero.

VOA: Se habla mucho de que China puede suministrar armas a [Rusia].

Budanov: No comparto esta opinión. A partir de ahora, no creo que China esté de acuerdo con el suministro de armas a Rusia. No veo ninguna indicación de que tales cosas se estén negociando.

VOA: Los funcionarios estadounidenses también están hablando de eso…

Budanov: Soy el jefe de inteligencia y, disculpe, pero confío, no en la opinión, con el debido respeto, de personas individuales, sino solo en hechos. No veo tales hechos.

VOA: ¿Dónde más puede Rusia obtener suministros para continuar la guerra en Ucrania hoy?

Budanov: Bueno, digamos, si está interesado en otros países, como entiendo por su pregunta, de hecho, casi el único país que realmente suministra armas más o menos serias es Irán. Tampoco te diré nada nuevo. Hubo información de que algo venía de Corea del Norte, pero no tenemos confirmación de eso. Y no hay un solo caso en el que registraríamos que aquí hay algún tipo de arma que vino de Corea del Norte, que se usó aquí. Tal vez simplemente no lo hemos visto todavía o va a alguna otra, digamos, necesidad. Bueno, digamos, otros países, Rusia solo está tratando de comprar cualquier cosa, en cualquier lugar. Porque sus problemas son significativos. Serbia, que todos esperaban en Rusia, se negó a suministrar armas. Hay ciertos esfuerzos para comprar a través de terceros países. Retirada de armas a gran escala. Ahora lo están intentando con Myanmar, veremos qué sucederá con el tiempo. Pero, de hecho, Rusia está limitada, digamos, por Irán en términos de armas. A partir de ahora.

VOA: Por lo que dices, Rusia prácticamente está agotando sus reservas militares. Pero no parece que (el presidente ruso Vladimir) Putin vaya a detenerse en esta guerra.

Budanov: Lo siento, pero ¿qué, según usted, debería ser para que de alguna manera se vea diferente?

VOA: No estoy aquí para expresar mi opinión, estoy preguntando. ¿Cómo puede Rusia continuar esta guerra en estas condiciones?

Budanov: Pongámoslo de esta manera. Estando en estas condiciones, Rusia no puede permitirse, a partir de ahora, admitir que perderá. Esto es, digamos, una dependencia directa de la estabilidad del régimen de este factor. Sin embargo, si reformula, reformule su pregunta: "¿Es Rusia unánime, digamos, sobre el tema de continuar las hostilidades?" La respuesta será no. No unánime. En términos de la máxima dirección estatal. Muchos han llegado a comprender que, después de todo, algo anda mal. Pongámoslo de esta manera.

VOA: Entonces, ¿hay una división en el liderazgo ruso ahora?

Budanov: Las opiniones están divididas. Esto no se puede llamar una división. Las opiniones están divididas. Y no hay tanta gente que se pronuncie, en el liderazgo, enfatizo, por el hecho de que hay una guerra hasta el final y así sucesivamente. En su mayor parte, aquellas personas que están a favor, digamos, detrás de este deseo, tienen un miedo banal a la responsabilidad. Porque hay un cierto número de personas que no podrán decir que de alguna manera se tomó una decisión allí sin nosotros, no fuimos nosotros. Hay muy pocos de ellos, por cierto.

VOA: Y esas personas que no están de acuerdo con esta guerra, ¿tienen influencia en la decisión, tienen influencia en Putin?

Budanov: Todos esperan un momento determinado cuando, digamos, la torre del Kremlin, que aboga por una guerra unánime, en sentido figurado, se apoya contra la pared y admite que no va bien. Es un callejón sin salida.

VOA: ¿Y entonces? ¿Qué esperar?

Budanov: Entonces veremos cómo seguirán las cosas. Si quieres llevar a la idea de que, bueno, entonces se llevarán bien. No se llevarán bien. Nada sucederá sin nuestras acciones decisivas.

VOA: He escuchado tales pensamientos entre la élite política de los EE. UU. que no ven cómo puede terminar esta guerra y, en particular, tal vez puede ser solo una especie de tregua inestable, profunda y a largo plazo. ¿Lo ves?

Budanov: No creo en esto. No. En primer lugar, Ucrania no aceptará tales condiciones; esta es la primera razón por la que no es realista. Y en segundo lugar, simplemente no sucederá. Y Rusia no está lista para hostilidades a largo plazo. Te lo digo como jefe del servicio de inteligencia militar. Demuestran de todas las formas posibles que están preparados para "una guerra durante décadas", pero en realidad sus recursos son bastante limitados. Tanto en tiempo como en volumen. Y lo saben muy bien.

VOA: Entonces, ¿ellos también tienen prisa?

Budanov: Todo el mundo tendrá prisa en este momento.

VOA: Ya hemos hablado muchas veces de que los próximos tres meses serán decisivos.

Budanov: No solo decisivos. Estarán bastante activos. Bueno, muy activos. Lo que determinará el curso posterior de los acontecimientos. Es un combate activo si te diriges a eso. Esto es lo que va a pasar. Los esfuerzos serán de ambos lados.

VOA: ¿Estamos hablando hoy del este, Donetsk, región de Luhansk? ¿O estamos hablando del sur?

Budanov: Absolutamente, en todas partes.