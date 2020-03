Joe Biden se impone en el Súper Martes

El ex vicepresidente Joe Biden se ha llevado la victoria en la mayoría de los estados en que este martes se han realizado elecciones primarias del partido demócrata.



Biden tenía en su bolsillo, a punto de finalizar la noche, los estados de Virginia, Carolina del Norte, Alabama, Arkansas, Oklahoma, Minnesota, Massachusetts y Tennessee.



Según los especialistas, el ex vicepresidente tuvo apoyo de afroamericanos y votantes mayores de 65 años. El pasado sábado logro su primera gran victoria en Carolina del Sur.



El senador Bernie Sander se impuso en su natal Vermont y los estados de Colorado y Utah; y el multimillonario y ex alcalde de New York Michael Bloomberg logró la victoria en el territorio americano de Samoa.