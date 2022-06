Biden anuncia Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas

Con el objetivo de hacer frente a las raíces del reto migratorio en el hemisferio, los gobiernos presentes en la Cumbre de las Américas, los líderes del sector privado, la sociedad civil, los jóvenes y las minorías, están diseñando un compromiso conjunto que incluye alianzas de generación de empleo entre los gobiernos y el sector privado del continente, informó la Voz de América, VOA.

Está previsto que el presidente Joe Biden sostenga una reunión el viernes con sus homólogos para firmar la Declaración de Los Ángeles sobre Migración, un tema medular desde inicios de su campaña para llegar a la Casa Blanca.

Un funcionario que habló el lunes con reporteros calificó el plan de la Casa Blanca como “un paso ambicioso y sin precedentes de Estados Unidos y de sus socios regionales para trabajar juntos y abordar la crisis migratoria de manera integral”.

Expuesto como un puntal de su programa de gobierno, la cuestión migratoria ha sido también clave para la oposición a la Administración Biden. Legisladores republicanos han estado en desacuerdo con muchas de las políticas migratorias de la Casa Blanca y culpado del incremento de la migración irregular a través de la frontera sur con México. De hecho, en marzo de 2021, congresistas republicanos presentaron su propia versión de un plan de reforma migratoria.



Según datos de Seguridad Nacional y de la Patrulla Fronteriza, los altos índices de migrantes llegando a la frontera sur en estos momentos suponen un récord de más de dos décadas.

En ese contexto, la consejera especial para la Cumbre de las Américas de EEUU, Debbie Murcarsel-Powell, ha dicho que el gobierno de Biden ha sostenido “conversaciones ya por muchos meses con todos los países para llegar a un acuerdo de proteger los inmigrantes y tener una guía de poder tener inmigración que sea segura, que sea ordenada, legal y también humanitaria".

"Y una de las cosas que hemos escuchado de los otros países es que van a necesitar apoyo económico, recursos, para poder bienvenida a estos inmigrantes que han salido”, agrega.

Murcarsel-Powell explicó a la Voz de América que existen otras estrategias que harán parte de la Declaración de Migración de Los Ángeles, que será firmada al cierre del encuentro.

Todo indica que entre las medidas propuestas en la mencionada Declaración de Los Ángeles sobre migración, además se consideran soluciones más allá del hemisferio.

Murcarsel-Powell señaló que se está discutiendo "cómo dar acceso a estos recursos a esos países. El Banco de Desarrollo va a ser parte de estas conversaciones y yo pienso que por eso están viniendo la mayoría de los países, para poder llegar a un acuerdo”.



Las voces de los migrantes



Aunque las iniciativas también contemplarían territorios de refugio más allá del propio continente americano, para algunos activistas como Oscar Galindo, de la organización Un día sin inmigrantes, es primordial que estos acuerdos incluyan soluciones para los millones de migrantes indocumentados que ya están en Estados Unidos.



“Déjenos luchar aquí una reforma migratoria para poder conseguir derechos para ellos, para que puedan venir de una manera correcta, no arriesgando su vida en el río o en el desierto. Necesitamos luchar aquí primero para poder conseguir derechos para ellos después”, dijo Galindo.



En los pasillos de la Cumbre también resuenan las voces de los migrantes. Testimonios como el de Edwin David Pérez, quien cruzó la frontera sur estadounidense de manera irregular en busca de refugio, son un recordatorio de las causas fundamentales de la migración.



“Mareros, gente mala, quiere que me meta en cosas, que ande con ellos. Pero como yo no quise, me están amenazando de muerte. Por eso me vine con mi familia, porque nos quieren matar a todos”, cuenta.



La IX Cumbre de las Américas, que comenzó el lunes con la llamada cumbre de los pueblos, culmina el próximo viernes 10 de junio.