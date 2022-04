Biden anuncia $800 millones más en armas y municiones para Ucrania

NUEVA YORK (AP) — Un hombre que era buscado en relación con el ataque en una estación de metro de Brooklyn que dejó 10 personas heridas fue arrestado el miércoles y acusado de cargos de terrorismo, informaron autoridades.



El fiscal federal para el distrito este de Nueva York, Breon Peace, anunció el cargo contra Frank R. James, de 62 años, en una conferencia de prensa el miércoles por la tarde. James fue detenido en el vecindario East Village de Manhattan poco antes.



James está acusado del ataque del martes en un tren en plena hora pico. Cinco de las personas baleadas se encontraban en estado crítico, pero se espera que sobrevivan. Al menos una docena más fueron atendidas en hospitales por heridas de bala, inhalación de humo y otras afecciones.



Según las autoridades, el hombre publicó varios videos en las redes sociales donde criticó a Estados Unidos, señalando que era un lugar racista lleno de violencia, y relató su lucha con las enfermedades mentales.



La gobernadora Kathy Hochul confirmó el arresto mientras daba una conferencia de prensa sobre otro tema.



La policía dijo en un principio que buscaban a James para interrogarlo debido a que había rentado un camión que posiblemente estaba conectado con el ataque, pero las autoridades no estaban seguras de que fuera el responsable del incidente. Pero el miércoles, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, dijo en varias entrevistas que los investigadores ahora consideraban a James como un sospechoso del incidente ocurrido en la víspera.



El atacante lanzó granadas de humo en un vagón atestado del metro y luego realizó al menos 33 disparos con una pistola de calibre 9 mm, dijeron las autoridades.



El agresor huyó en medio del caos, dejando atrás varias pistas, como el arma, cargadores de alta capacidad, un hacha, granadas de humo detonadas y no detonadas, un bote de basura negro, un carro organizador, gasolina y la llave de un camión U-Haul que se utiliza en mudanzas.



La llave condujo a los investigadores hasta James, oriundo del área metropolitana de la ciudad de Nueva York que tenía direcciones en Filadelfia y Wisconsin.



Investigadores federales determinaron que la pistola utilizada en el ataque fue adquirida por James en una casa de empeño —con un comerciante de armas con licencia— en la zona metropolitana de Columbus, Ohio, en 2011, informó un policía que no estaba autorizado para comentar sobre a investigación y lo hizo bajo condición de anonimato.



El camión fue hallado, desocupado, cerca de una estación donde los investigadores determinaron que el agresor había ingresado al sistema de metro. No se encontraron explosivos o armas de fuego en el camión, señaló un agente. La policía encontró otros objetos, incluidas almohadas, lo que indica que el hombre podría haber estado durmiendo en el vehículo o planeaba hacerlo, añadió el agente.



Los investigadores creen que James condujo desde Filadelfia el lunes y han revisado los videos de las cámaras de seguridad, y uno de ellos muestra a un hombre que coincide con su descripción física que sale del camión el martes temprano, de acuerdo con el agente. Otro video muestra a James entrando a una estación de metro de Brooklyn con una mochila grande, agregó.