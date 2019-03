BID reconoce a representante designado por Juan Guaidó

Los gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo aprobaron el viernes una resolución que reconoce a un nuevo representante de Venezuela designado por el presidente interino Juan Guaidó.



El BID dijo en un comunicado de prensa que la designación de Ricardo Hausmann como representante de la nación sudamericana es efectiva de inmediato.



Los representantes de los 48 países miembros tienen hasta el final del viernes para efectuar su voto de manera electrónica, pero a mediodía ya había votos suficientes para alcanzar un quórum.



El BID es el primer organismo multilateral que reconoce a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, una postura adoptada por Estados Unidos y una cincuentena de países que consideran fraudulenta la reelección de Nicolás Maduro en mayo de 2018.



El BID no comentó sobre el destino de Armando León, un funcionario leal a Maduro que actualmente ocupa una oficina en la sede del banco.



The Associated Press dejó un mensaje buscando comentario en la oficina de León, el único venezolano entre los 14 directores ejecutivos del BID.



Hausmann, quien en 1994 se convirtió en el primer economista jefe del BID, reemplazará al viceministro de Hacienda Oswaldo Pérez, también leal a Maduro, como representante de Venezuela en la junta de gobernadores.



Los gobernadores usualmente se encuentran en sus respectivos países y se reúnen una vez al año. Su próxima asamblea general será del 28 al 31 de marzo en Chengdu, China.



Guaidó no ha designado representantes ante el Fondo Monetario Internacional ni ante el Banco Mundial. Ninguno de los dos organismos multilaterales ha decidido reconocer a Guaidó.