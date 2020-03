Bernie Sanders desmiente a Gross sobre elogios a Cuba (VIDEO)

Bernie Sanders, precandidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, negó el domingo haber elogiado a Cuba cuando visitó al contratista estadounidense Alan Gross mientras estuvo preso en La Habana.

"Recuerdo ese viaje. Recuerdo muy bien ese viaje y recuerdo las terribles condiciones en que vivió el Sr. Gross. Tenía los dientes podridos. No hice esa declaración. ¿Por qué el Sr. Gross dice eso? no tengo idea. Pero no hice esa declaración", dijo al periodista Chris Wallace en el programa "Fox News Sunday".

Esta afirmación contradice lo declarado la semana pasada por Gross, quien pasó cinco años en una prisión cubana y fue visitado durante su cautiverio por el senador por Vermont.

Gross dijo a National Public Radio que durante la reunión de una hora, Sanders le había dicho que no entendía por qué otros criticaban a Cuba y que no sabía "qué está tan mal con este país".

Sanders viajó a Cuba como parte de una delegación congresional en 2014, mismo año en que Gross fue liberado, el 17 de diciembre, cuando Barack Obama y Raúl Castro anunciaron el inicio del acercamiento entre La Habana y Washington.

Sanders, quien recientemente ha recibido numerosas críticas por su defensa del régimen cubano y del legado de Fidel Castro.