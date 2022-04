Beca de Fundación CINTAS en Escritura Creativa para cubanos

El gobierno cubano incrementó en febrero, en un 33 % la compra de carne de pollo en los Estados Unidos. El total de 31.212 toneladas solamente fue superado en dos ocasiones en los últimos 20 años. Sobre el tema opinaron economistas cubanos entrevistados por Radio Televisión Martí.

“Cuba pagó (0.87 USD) por el kilogramo de pollo comprado”, publicó en su cuenta de Twitter el economista Pedro Monreal.

El margen de ganancia que obtiene el gobierno con la venta de ese alimento en las Tiendas en Moneda Libremente Convertible (MLC) es enorme, aseguró el académico Elías Amor Bravo.



“Ese pollo no se vende por la canasta normada, nada más que en pequeñas cantidades (un cuarto de pollo por persona al mes, que no incluye pechuga) y el resto del pollo que importan procedente de los Estados Unidos se paga a precios muy superiores en esas tiendas en MLC. Son las arcas del estado las que recaudan esa diferencia entre el precio de venta del pollo en las tiendas recaudadoras de divisas, a las que tienen acceso solo el 30 % de la población cubana, porque él otro 70 % de los cubanos no tiene acceso a divisas, tiene que vivir en el área de peso nacional que es cada vez más mísero”, enfatizó el economista.

Ángel Marcelo Rodríguez Pita, contador y sociólogo, advierte que mucho de ese pollo se compra en tiendas virtuales desde el exterior donde compran los cubanos emigrados, quienes pagan con tarjetas de crédito para abastecer a sus familiares dentro de la isla.

“Esas tiendas no son más que una extensión de ese emporio militar que es la corporación GAESA, no son MiPYMES (micro, pequeña y mediana empresa), son tiendas disfrazadas, es un robo a mano armada, porque ya no basta con quitarle a los cubanos los euros y dólares con esas tarjetas MLC, ahora se suma que, si no tienes un familiar que te compre los alimentos desde el exterior, prácticamente no tienes posibilidad de acceder al consumo”, opinó el experto.

La economista Martha Beatriz Roque Cabello concluyó que la venta de ese pollo es un gran negocio para las autoridades del país.

“El pollo lo compran a precios mínimos y aquí se vende el kilogramo a precios excesivos, el paquete de pollo tiene un precio inalcanzable para el pueblo”, señaló la economista.

Mientras tanto, acaba de celebrarse en La Habana la III Conferencia Agrícola Cuba-EEUU en la que participaron 25 agricultores, productores y empresarios de diferentes estados y gremios entre ellos los productores de pollo.

En su jornada inaugural del martes, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel dijo que para el gobierno ha sido "muy satisfactorio este tipo de relación".

"Los productos son de calidad, son más favorables sus precios y el costo de flete, además de la cercanía, el mercado estadounidense de los alimentos es para nosotros muy satisfactorio, y ojalá que podamos seguir trabajando para incrementarlo”, declaró.