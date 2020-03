Damas de Blanco en Matanzas bajo vigilancia de las fuerzas represivas

Camila Acosta, periodista independiente, denuncia haber recibido una citación conminándola a presentarse este viernes 27 de marzo en la unidad de la policía del municipio Playa, en ciudad de La Habana.

En conversación telefónica con Ivette Pacheco, periodista de Radio TV Martí, Acosta declaró que, según se le informó, ella tiene “un cargo pendiente por evasión” aunque ignora si esa es la causa de la citación, fijada para las 2:00 pm del día de hoy.

"Yo tengo una acusación pendiente desde la úntima vez que me arrestaron, desde el 9 de marzo, que me acusaron de haberme escapado de la estación policial, de evasión de presos y detenidos. Ellos están en ivestigación y no sé si tenga que ver con eso la citación".

Más adelante, la joven comunicadora expone: "Cuando yo me presenté por propia voluntan en Zapata y C el día 11, dos días después, lo que me explica la policía es que no existe un acta de la detención del día 9".

Hasta el momento de terminar la redacción de esta nota no hemos tenido más noticias acerca del interrogatorio a Camila Acosta ni de los resultados del mismo.