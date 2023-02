Bajo proceso de investigación penal joven que convocó a otro 11 de julio

La joven Sulmira Martínez Pérez, conocida en las redes sociales como SalemCuba, cumple este lunes 40 días detenida en Villa Marista, el cuartel general de la policía política en la Habana, acusada de hacer “propaganda contra el orden constitucional”.

Tres agentes del Ministerio del Interior (MININT) se presentaron en la casa de Sulmira en el poblado La Guásima del municipio habanero Arroyo Naranjo y la arrestaron en la estación policial El Capri, relató a Radio Televisión Martí, su madre, Norma Pérez.

Luego fue trasladada para el centro de detención del Departamento Técnico de Investigaciones Policiales del MININT (DTI) ubicado en la intersección de las calles 100 y Aldabó.

“En Aldabó estuvo un tiempo porque no había capacidad en Villa Marista, ahí dormía y la interrogaban en Villa Marista. Hasta que la llevaron para Villa Marista”, dijo Pérez.

En el allanamiento a la vivienda, confiscaron la computadora, los celulares y las tarjetas de banco. El registro fue practicado con una orden no autorizada por el fiscal.

“Las tarjetas las incautaron porque quieren inculparla de que le están pagando del exterior. Si a ella le estuvieran pagando, yo tendría esta casa ‘echando humo’ y yo vivo humildemente. Hasta el Nauta Hogar [un servicio a las viviendas para navegación en internet], se lo llevaron. Está a nombre mío pero lo usaba ella. Yo fui a Etecsa y me dijeron que tengo que seguir pagándolo, 500 pesos, aunque no lo use porque si no lo pierdo definitivamente”.

El 10 de enero, el mismo día en que fue arrestada, SalemCubacensura, otro de los perfiles de la joven, divulgó: “Necesitamos organización...corran la voz!!! Planificamos otro 11 de julio”.

Y más adelante: “Para los que dicen que el que empuja no se da golpes: Estoy planeando una manifestación, es para la calle no detrás de una pantalla”.

“En Villa Marista yo le pregunté a la instructora y me dijo que mi hija está detenida por ‘propaganda contra el orden constitucional’, o sea manifestarse en las redes contra el gobierno, por convocar a un segundo 11 de julio”, indicó la madre y añadió:

“Yo le pregunté cuánto tiene que estar mi hija allí y me dijo que hasta que no terminen la investigación. Si encuentran algo me lo decomisan todo. El abogado me dice lo mismo”.

Entretanto, Norma Pérez puede ver a su hija todos los martes por diez minutos, custodiadas ambas por la instructora policial:

“Del caso no podemos hablar nada. La visita es en una oficinita chiquita con la instructora sentada frente a mí. Mi hija está bien de ánimo, dentro de lo que cabe. No la han maltratado [físicamente] porque cada vez que ella sale yo la miro a ver si tiene un golpe un ‘morado’ pero no".

En abril próximo cumplirá su condena de 2 años de privación de libertad el influencer Yoandi Montoya, “El Gato de Cuba”, condenado por “Desacato de carácter continuado” por criticar y burlarse de las autoridades de su país.